📌《SBS歌謠大戰》線上看資訊：

（需跨VPN）

（需付費）

📌《SBS歌謠大戰》出演卡司

📌《SBS歌謠大戰》聖誕節特別舞台

南韓電視台SBS一年一度的年末重頭戲《SBS歌謠大戰》選在今（25）日聖誕節登場，《NOWNEWS今日新聞》已經幫大家整理好線上收看方式、完整表演卡司一次到位，不只35組豪華出演名單輪番上陣，還加碼端出4組限定合作舞台，包含TXT然竣 x KATSEYE尹彩、BOYNEXTDOOR雲鶴 x ILLIT沅禧、THE BOYZ善旴 x TREASURE Haruto x ALLDAY PROJECT旴燦、NCT泰容，跨團合體把期待值拉滿，陪大家一起把今晚的聖誕夜炒到最熱。日 期：12月25日（四）聖誕節時 間：12：10、16：00地 點：Inspire Arena線上看：主持人：Young K（姜永晛）、IVE安兪真、NCT渽民允浩、NCT DREAM、THE BOYZ、Stray Kids、ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、TREASURE、aespa、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、&TEAM、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、RIIZE、TWS、NCT WISH、ILLIT、BABYMONSTER、NEXZ、MEOVV、izna、KickFlip、Hearts2Hearts、KiiiKiii、SKINZ、HITGS、ALLDAY PROJECT、Baby DONT Cry、AHOF、CORTIS、AxMxP、IDIDTXT然竣 x KATSEYE尹彩BOYNEXTDOOR雲鶴 x ILLIT沅禧THE BOYZ善旴 x TREASURE Haruto x ALLDAY PROJECT旴燦NCT泰容《SBS歌謠大戰》自1996年開始舉辦，截至2013年為止，固定於每年12月29日播出；但自2014年開始，作為「SBS Awards Festival」的一環整合舉辦後，播出日期開始變得彈性調整。2017年起改為，且因撞到晚間時段，聖誕節當天的《SBS 8新聞》都會調整為晚上9點播報。