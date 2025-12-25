12月25日聖誕節放假吃什麼？推薦還沒準備聖誕大餐的人，開吃應景的必勝客聖誕花圈披薩，還有外帶「大披薩買一送一」優惠；肯德基則有聖誕巨大桶打8折。12月25日聖誕節適逢國定假日行憲紀念日，原本只紀念不放假，2025年起恢復放假。今學生、上班族都休假一天，《NOWNEWS今日新聞》整理兩大速食聖誕大餐優惠，方便大家一次掌握。
12月25日是西方聖誕節；為紀念1947年12月25日的行憲，訂於每年12月25日為國定假日行憲紀念日。原本每年12月25日都會放假一天，2001年至2024年間改為只紀念不放假；而2025年起再度恢復放假。今年聖誕節正好在周間，放假吃什麼不用想破頭，《NOWNEWS今日新聞》整理兩大速食聖誕大餐優惠。
必勝客：聖誕花圈披薩買一送一！超級大餐澎湃慶祝
必勝客睽違4年回歸節慶打卡美食，「聖誕花圈黃金雞披薩」即日起至12月29日（或售完為止）全新改版再開賣。披薩上鋪滿先炸後烤的金黃香酥雞，再搭配番茄、煙燻BBQ醬與香濃芝心起司，不少饕客開箱稱讚牽絲的起司爆量好濃郁；而且花圈中間位置再放滿酥炸嫩雞球，內外雙圈芝心餅皮還嵌入菠菜，整體肉量升級，還有聖誕經典的金、紅、綠配色好應景。
必勝客「聖誕花圈黃金雞披薩」單點價429元起，現在可享外帶「大披薩買一送一」、或外送「買大送小」849元起優惠。多人聚餐推薦「聖誕超級大餐」，吃得到「聖誕花圈黃金雞披薩＋嫩牛大蝦起司大披薩 （黑鑽松露火山餅皮）＋德國豬腳海陸盛宴拼盤（德國豬腳佐黃芥末醬1份、黃金和風鱈魚塊6塊、BBQ烤雞3腿3翅、薯金幣大份1份）＋1.25L飲料（可樂、七喜2選1）」，特價1588元（原價2568元），現省980元。
肯德基：聖誕巨大桶下殺8折！「6炸雞＋6蛋撻」399元
肯德基每年聖誕節都推出充滿儀式感的聖誕巨大桶，以韓國首爾為主題，有如冬季韓劇浪漫開吃甜香「雪花乳酪脆雞」，一次放入經典咔啦脆雞、原味蛋撻、黃金超蝦塊與鱈魚圈圈，值得一提的是，最新聯名KITKAT「奇巧可可流心三重奏蛋撻」、難得一見的「草莓奶油比司吉」都能吃到。
今天推薦現打8折的肯德基聖誕巨大桶！澎湃開吃「雪花乳酪脆雞 x 4＋咔啦脆雞 x 4＋黃金超蝦塊 x 2份＋魚圈圈＋草莓奶油比司吉 x 2＋奇巧可可流心三重奏蛋撻 x 3＋原味蛋撻 x 3」下殺888元，對比原價1099元、現省211元。
另外還有雞撻雙享桶「6塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻」，相當於買6送6、優惠399元！吃到跨年2026年1月1日，免輸入優惠代碼，外帶、外送都適用。
必勝客、肯德基
