台灣松屋表示，全新品牌引進「松乃家」插旗西門町，聖誕節炸豬排定食、黃金豬排蓋飯都特價139元，「現折50元」獨家優惠菜單吃到跨年；福勝亭表示，今（25）日2份鮮嫩炸雞柳定食85折，每月激安日優惠，同享白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽。《NOWNEWS今日新聞》記者推薦小資族開吃聖誕節優惠，一次整理給讀者月底省錢也能吃飽。
松屋：松乃家西門町店「現折50元」優惠！豬排定食、蓋飯139元
松屋今年引進「松乃家」全新品牌，台灣第一間「松屋Ｘ松乃家」複合店舖插旗西門町，主打日本分店數第一的炸豬排美味登台。松屋表示，松屋西門町店松乃家複合店，特別為聖誕節準備獨家限定優惠，即日起至12月31日10:00，指定餐點「現折50元」吃到跨年！
◾️炸豬排定食 特價139元（原價189元）現折50元
◾️黃金豬排蓋飯 特價139元（原價189元）現折50元
◾️炸豬排定食＋炸蝦一尾 特價204元（原價254元）現折50元
台灣松屋 西門町店（松乃家複合店）
地址：台北市萬華區漢中街157號1樓
電話：02-2381-8118
時間：松乃家菜單08:00-24:00、松屋05:00-隔日04:00
福勝亭：12/25聖誕節定食85折！飯菜湯吃到飽
12月25日聖誕節適逢福勝亭每月激安日優惠活動，今一日限定至福勝亭門市享用「鮮嫩炸雞柳定食」2份特價374元，相當於每人花187元就能吃到鮮嫩炸雞柳定食，除了附有醬菜、蒟蒻飲，推薦內用同享白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽，相當划算。
提醒大家，限指定商品不可更換品項；定食均附白飯、味噌湯、醬菜、蒟蒻飲（口味依季節變動）、蒟蒻飲請細嚼慢嚥，避免噎到；商品圖片僅供參考，請依門市實際供應為準；本活動限內用、外帶。外送平台不適用；本活動不與其他優惠折扣合併使用；活動詳情請見福勝亭官網。
資料來源：台灣松屋、福勝亭
