▲宋逸民（左2）報佳音「警察平安，人民才平安！」陳維齡（右1）為警政人員祝福禱告。（圖／藝起發光提供）

宋逸民、陳維齡聖誕報佳音！祝賀警政人員：平安、豐盛

▲▼宋逸民、陳維齡向警政署同仁們表達由衷感謝。（圖／藝起發光提供）

聖誕節快樂！演藝圈銀色夫妻檔宋逸民、陳維齡昨（24）日帶著小薰（黃瀞怡）、李又汝及藝起發光協會團隊至內政部警政署報佳音，感謝長期來警政人員的辛勞與奉獻，特別選用蘋果與葡萄做為祝福賀禮，宋逸民欣慰表示：「警察平安，人民才平安！」現場氛圍溫馨熱絡，讓人感受到滿滿愛與溫暖。活動以詩歌揭開序幕，現場除了有詩班與小朋友獻唱，還有副署長親自接待宋逸民、陳維齡等，宋逸民表示，「警察平安，人民才平安」，於現場為所有警政人員祝福禱告，希望大家在高壓與繁忙的工作中，也能感受到節日的祝福與陪伴。首次參與報佳音的小薰與李又汝深受感動，小薰分享，「第一次到警政署報佳音，很特別也很溫暖！」李又汝則說：「我們送祝福，但自己反而先被感動到！」接著送上代表豐盛、平安之意的蘋果與葡萄禮盒，向警政署同仁們表達由衷感謝。警政署也準備了聖誕餅乾與警察小熊回贈，象徵雙向祝福，現場藝人、警政同仁與孩子們同歡，時而歡笑、時而合唱，一起度過美好的聖誕佳節，藝起發光表示，團隊將持續透過音樂與公益傳遞愛和祝福，希望將「真正的平安」帶給更多人。