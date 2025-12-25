我是廣告 請繼續往下閱讀

今（25）日聖誕節迎接入冬第二波大陸冷氣團，新北、桃竹苗發布「低溫特報」，到至明（26）日上午，新北、桃園、新竹、苗栗、金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。國民健康署提醒，有心血管疾病、三高患者，以及年長者應作好保暖措施，並注意溫度變化，以免造成血壓升高，誘發心絞痛、心肌梗塞或中風的發生；同時提供「護心3式」。有心血管疾病、三高（高血壓、高血糖、高血脂）患者，國健署提醒留意3項心臟健康重點：1.外出飲食應節制：聖誕聚餐，應避免大吃大喝，注意均衡飲食，減少高油、高鹽食物攝取，並多補充水分，少喝含糖飲料，更不要喝酒取暖，以免增加心血管負擔。2.回家避免溫差刺激：從寒冷戶外進入室內後，應讓身體逐步回暖，再洗熱水澡，洗完熱水澡後，應先擦乾身體、穿好衣服再離開浴室，避免立刻進入較低溫環境，降低心血管疾病的風險。3.維持良好作息：避免過節歡聚熬夜，維持規律作息與充足睡眠，建議成人每日需要睡足7-9小時。國民健康署署長沈靜芬表示，三高初期多無明顯症狀，民眾不易察覺自身健康可能已面臨危害，建議每年至少落實1次「722」居家自我血壓測量。連續「7」天量測、早上起床後、晚上睡覺前各量一回，總共「2」回、每回量「2」次取平均值。留意身體警訊，一旦發生疑似中風或心肌梗塞的症狀時，即時撥打119，爭取黃金救援時間，降低死亡及後遺症風險，平安健康迎接溫馨的聖誕節與歲末年終。