入冬第二波大陸冷氣團抵達，今（25）日聖誕節越晚越冷，中央氣象署發布「低溫特報」表示，中部以北、東北部及東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明（26）日上午，新北、桃園、新竹、苗栗、金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。
⚠️低溫特報
📍影響時間：25日晚上至26日上午
🟡黃色燈號：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣
氣象署預報員賴欣國指出，今天大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭氣溫越晚約低，白天北部、宜蘭高溫僅18、19度，整天濕冷，中南部及台東高溫22至24度，今夜至明晨是氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫僅12、13度，南部及花、東約14至16度，空曠地區可能會再低一些。
降雨方面，北部、東半部、恆春半島及中南部山區降雨機率較高，尤其桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。此外，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
