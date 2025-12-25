我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林為台北大巨蛋演唱會做準備，聖誕節平安夜也同樣在排練。（圖／凌時差音樂提供）

▲大巨蛋入口與方位圖。（圖／翻攝自遠雄巨蛋官網）







歌壇天后蔡依林（Jolin）即將在年底首度登上台北大巨蛋開唱，為了讓粉絲在進場前能提前感受《PLEASURE》的感官世界，官方送上超大驚喜聖誕節禮物，宣佈「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」快閃店將於12月27日登場。現場將展出專輯中以七宗罪為靈感的前衛時尚大片，打造沉浸式體驗專區。鑑於週邊商品預購秒殺的熱潮，為了避免粉絲撲空或排隊混亂，《NOWNEWS今日新聞》特別整理了快閃店入場規定以及週邊販售點攻略，讓大家一次掌握怎麼逛、怎麼買。以演唱會核心概念《PLEASURE》打造的快閃艙，將完整展出JOLIN專輯視覺中氣勢磅礴的七罪花園版，以及象徵蛻變的愉悅重生版造型，讓粉絲像是置身JOLIN建構的愉悅宇宙。不過想入場體驗的粉絲請注意，為維持體驗品質，展場會嚴格執行人數控管，採發放整理券方式入場，建議粉絲提早到場。由於蔡依林演唱會週邊商品第一波預購在24小時內即全數完售，不少歌迷哀號。官方宣佈，已從12月22日12:00起至2026年1月1日23:30開放第二波預購，搭配物流配送，預計在2026年1月底，依訂單順序陸續出貨。除此之外，也會搭配演唱會檔期，同步規劃周邊商品實體販售據點，在台北大巨蛋場內外同步開賣，希望能讓更多粉絲都能順利把「愉悅」帶回家。其中場外部分，位於快閃艙旁的遠東Garden City門口廣場的「站點A」，提供第一波預購歌迷現場取貨，並開放一般販售，將從12月27日起一路營業至1月1日，方便粉絲提早暖身或散場後補貨。12月30日、31日到明年1月1日，在大巨蛋B2 GATE5附近有特別加開「站點B」讓歌迷一進場就能先搶一波周邊。已進場觀眾也不必擔心錯過，因同樣在大巨蛋B1驗票口後，有規劃兩個場內販售點「站點C」與「站點D」，於演唱會當天下午開放至演出結束，讓粉絲無論是進場前、演唱會中或散場後，都有機會入手心儀商品。隨著演唱會倒數讀秒，剛結束美國魔鬼訓練回台的蔡依林，目前已進入全力備戰模式。凡事要求完美的她，連聖誕節前夕的平安夜都在彩排，親自把關舞蹈走位、視覺轉場與每一首歌的情緒鋪陳，就是為了在年底登上大巨蛋的那一刻，為歌迷端出一場零死角、零冷場的極致感官盛宴。