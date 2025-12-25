聖誕節快樂！藝人范姜彥豐、粿粿婚變風波延燒，今年10月女方爆出不倫王子，暫時停擺演藝工作，目前消失大眾眼裡，反觀范姜彥豐，仍有一群好友相助守護，昨（24）日是聖誕前夕，今稍早范姜彥豐透過社群IG曬出帶著家人到好友晏柔中家共度佳節的照片，同場還有胡釋安、席惟倫等，眾人圍繞著聖誕樹合照，場面溫馨可愛。
范姜彥豐跟愛人過聖誕節！胡釋安、席惟倫樂陪玩
范姜彥豐稍早在社群IG發文，曬出自己跟家人的自拍照，畫面中2人面對鏡頭笑開懷、與身後的聖誕樹同框，玩得不亦樂乎，范姜彥豐也配圖寫道：「Merry Christmas！」並附上聖誕樹、聖誕帽及禮物箱等貼圖符號，洋溢滿滿聖誕氛圍。
另一張照片中，也見范姜彥豐的好友都齊聚共歡，胡釋安應景戴上紅色聖誕帽，席惟倫難得戴黑框眼鏡入鏡，晏柔中與老公坐在前排擁抱孩子、毛孩，而范姜彥豐站在後方高舉「耶」手勢、露出燦笑，整個人狀態心情不錯，令人欣慰。
事實上，范姜彥豐與好友們共度聖誕節之前，昨仍與粿粿協商離婚，雙方皆由律師陪同出庭，調解期間談話音量不時提高，即便在外等候的民眾也能隱約聽見，氣氛明顯緊繃。
調解結束後，粿粿與律師率先離開法院，面對媒體提問全程未發一語，快步離去；約莫20分鐘後，范姜彥豐才步出法院，神情有些疲憊，2人離婚進度一拖再拖，外界持續關注。
🔺資料來源－
范姜彥豐IG、粿粿IG
