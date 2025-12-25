我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣棒壇代表性強打、40歲的「神全」林益全，為延續職業生涯轉戰中國城市棒球聯賽（CPB），加盟上海正大龍隊並已投入備戰。就在迎接旅外生涯新篇章、即將迎來對外熱身賽首戰之際，林益全卻先收到一份來自家人的「超級驚喜」，讓這名老將在異地備感溫暖。林益全近日透過社群平台分享動人經歷，透露在某個夜晚突然與老婆、小孩失去聯繫長達五、六個小時，讓身在中國備戰的他心急如焚、各種不安情緒湧上心頭。直到電話終於響起，孩子在電話那頭若無其事地說：「我們剛補習完回家，你下樓開個視訊，幫我去小賣舖買點東西。」才讓他稍稍放下心。沒想到，這通電話竟是一場精心策畫的驚喜。當林益全下樓後，赫然發現老婆與孩子早已拖著行李，悄悄來到廣東中山與他會合。林益全形容，當真正看到家人出現在眼前的那一刻，內心的喜悅瞬間滿溢，「只能上前緊緊抱住他們」，那個擁抱，也把先前所有的不安與焦急，全都化為踏實與感動。「今天是對外熱身賽的第一場，能有家人的陪伴在身邊，對我來說意義非凡。」林益全此前也在社群網站上感謝支持自己的球迷，並強調會帶著這份支持與力量，全力以赴，拿出自己最好的表現。林益全今年遭統一獅列入戰力外名單後，選擇遠赴中國尋找新舞台。CPB立春聯賽預計於明年1月1日開打，共4支球隊參賽，上海正大龍為其中之一。聯盟設有薪資上限，林益全以頂薪月薪4萬人民幣加盟，儘管待遇不及過往在中職的水準，仍毅然接受挑戰，只為爭取更多出賽機會，延續棒球人生。生涯累積2013支安打、210轟、1142分打點的林益全，早已是台灣棒球史上的重要人物。如今在異地重新出發，家人的突襲現身，無疑成為他在新聯賽開季前最溫暖、也最難忘的一幕。