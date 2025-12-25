我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱孝天在個人社群中怒批阿信（右一）以及其餘F3成員。（圖／相信音樂提供）

直指其他成員「悶聲發大財」 心結正式攤開

▲朱孝天（左一）稱F4之間已經很久沒聯絡。（圖／翻攝自朱孝天IG）

提及「未公開要求」 暗示背後仍有黑幕

▲F4踢出朱孝天後，空缺找來阿信遞補，將持續以4人模式回歸巡迴演出。（左起，言承旭、吳建豪、周渝民、阿信）（圖／翻攝自阿信IG@ashin_ig）

藝人朱孝天近期話題不斷，先是與所屬唱片公司相信音樂關係緊張，多次透過公開管道發聲表達不滿，他近日在私人粉絲群組中，針對外界仍期待F4合體一事直言「應該沒有了」，語氣冷淡並坦承自己已無法再回到過往狀態，同時公開批評阿信以及F3成員，怒轟他們「悶聲發大財」，直言自己演不出這種感覺，引發外界震撼。朱孝天在群組中透露，這段時間自己遭遇大量網路攻擊，卻眼見其他3名成員言承旭、周渝民、吳建豪依舊在舞台上活動、持續發展事業，讓他感到強烈落差，甚至用「悶聲發大財」形容對方的選擇，他反問粉絲若真的再度見面，是否還能毫無芥蒂地站在同一個舞台上演出，並直言：「已經演不出那種感覺了。」對於F4是否還有重聚可能，朱孝天態度相當悲觀，他不僅直言合體機率趨近於零，甚至拋出「以後可能不會再見面」的說法，顯示雙方關係已出現難以修補的裂痕，這番話也被解讀為他對過往團體情誼的失望已經累積到臨界點，不再願意為了外界期待勉強自己回到過去的角色。更引發討論的是，當粉絲勸他不要把事情鬧得太僵時，朱孝天反而語帶諷刺回應，表示自己其實已經相當克制，甚至「選擇不公開那3個要求」，直言這麼做「已經很看在阿信的面子上」。這段話被外界解讀為F4成員或相關人士之間，仍存在未被揭露的內部條件與溝通細節，也讓整起風波更添想像空間。朱孝天的言論曝光後，迅速在網路上引發兩極反應，一派網友認為他情緒過於激烈，質疑是否因其他成員發展順利而產生心理落差；另一派則對他長期遭受網路暴力表達同情，認為他只是選擇坦白說出內心感受。