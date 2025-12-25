我是廣告 請繼續往下閱讀

▲nareum透過社群透露自己小4時曾被崔泰熊（如圖）霸凌。（圖／翻攝自IG@bz_teddygrade）

未點名卻線索明確

男團成員遭點名

▲崔泰熊揚言要對nareum（如圖）提告。（圖／翻攝自IG@nareum_tv）

揚言提告反擊 呼籲停止擴散未證實內容

擁有263萬訂閱的南韓大胃王YouTuber nareum（李音律），近日在頻道與社群平台公開談及一段深埋多年的童年經歷，指控自己在小學4年級時，曾遭到「如今活躍於演藝圈的男性偶像」霸凌，她形容那段時間「非常煎熬」，不僅身心承受巨大壓力，甚至曾向母親與班導師求助，相關發言曝光後，立刻在南韓網路社群掀起巨大討論。nareum在影片與貼文中並未直接公開對方身分，但透露當年在轉換電視頻道時，偶然看到選秀節目《PRODUCE 101》，畫面中出現的熟悉面孔，正是她記憶中的校園暴力加害者之一。nareum進一步補充，該名人物當時在節目中遭淘汰，雖未藉此出道，卻在之後透過其他經紀公司成功以男團身分活動，她也強調自己並非希望對方「完蛋」，只是盼能得到一句正式的道歉，替多年心結畫下句點。隨著指控內容在網路發酵，不少網友開始依據nareum提供的線索展開比對，包括出演《PRODUCE 101》第2季、年齡相仿、釜山出身，以及後續以男團成員身分出道等條件，逐一篩選可能人選，最終有大量留言將矛頭指向男團BZ Boys成員Taewoong（崔泰熊），相關名字迅速在社群平台擴散，事態也因此進一步升溫。面對外界點名與輿論壓力，Taewoong於24日透過個人社群平台公開法律代理人聲明，正式回應相關指控，聲明中強調，網路上流傳的校園霸凌說法「屬於明確的虛假事實」，並否認本人曾涉及任何形式的校園暴力行為，同時指出未經查證的指控與推測性內容，已對Taewoong的名譽與日常生活造成嚴重傷害。Taewoong方面進一步表示，針對散布不實資訊、侵害個人權益的行為，已同步啟動民事與刑事法律程序，並強烈要求刪除目前在網路上流傳的相關影片與貼文，聲明也呼籲大眾，不要因未經確認的主張或臆測性內容持續擴散，進而對無辜當事人造成2度傷害。隨著雙方說法各執一詞，事件已從個人揭露，升高為涉及法律層面的輿論風暴，後續發展備受關注。