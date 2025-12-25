台灣藏壽司新年聯名「三麗鷗家族」15款扭蛋明（26）日開搶，達摩鮮度君、和服磁鐵及大頭御守吊飾太可愛，Threads傳出代吃費飆到30盤650元，還有近萬人按讚！《NOWNEWS今日新聞》記者整理預約訂位必中攻略，提供給粉絲快速掌握。
藏壽司三麗鷗扭蛋太夯！代吃費飆650元：近萬人按讚
藏壽司迎接新年聯名「三麗鷗家族」過完聖誕節12月26日開搶，H
ello Kitty凱蒂貓、人魚漢頓、大耳狗喜拿、酷洛米、美樂蒂，5大明星變成可愛扭蛋及周邊燒到大家，鐵粉大讚「超扯超扯超扯，是年末放大招的節奏」，吸引不少粉絲都準備要衝了。
有人腦筋動得快，社群Threads傳出代吃部隊要出動了！《NOWNEWS今日新聞》查詢目前網路代吃費，最高飆到30盤650元，在台北、台南都有人提供服務，還強調：「接單時間有限 一天只接8單」，吸引近萬人按讚。
由於藏壽司扭蛋中獎機率從未公布確切數字，想要收集扭蛋只能靠多吃壽司、多投盤，進而觸動中獎動畫來獲得。網路各界討論普遍認為，保底25盤（大約抽獎5次）一定會中獎一次，因此多數代吃費在25盤以下都是收費0元。
2025台灣藏壽司「三麗鷗家族」扭蛋活動資訊
時間：2025年12月26日（五）至2026年2月2日（一）
地點：台灣藏壽司全台門市
周邊：2025台灣藏壽司「三麗鷗家族」15款扭蛋開搶！限量5款達摩鮮度君吊飾、5款閃亮和服磁鐵及5款大頭御守吊飾，聯名聖代送盲袋閃卡，滿額加價購不鏽鋼手提吸管杯及H
ello Kitty、酷洛米兩用玩偶頸枕，14間限定店鋪滿額贈束口 便當袋，全台5家限定佈置主題店打卡抽獎絨毛迷你提袋、收納包。
活動規則：消費者享用壽司後，將空盤放進「投入口」計盤回收，累積5個盤子啟動遊戲動畫，幸運中獎將會連動扭蛋機，獲得扭蛋一顆。
預約訂位：預約藏壽司訂位只有「E排客」APP或網站，不提供電話訂位。
藏壽司唯一預約訂位服務！「E排客」官網、APP教學
藏壽司也可以預約訂位！消費者除了直接到藏壽司門市現場抽號碼牌排隊候位，其實可以透過「E排客」官網或下載「E排客」APP搶先線上預約，詳細步驟教學如下：
◾️步驟1、輸入電子郵件立即註冊「E排客」；登入帳號後，選擇地區或搜尋關鍵字，先選定想預約的門市。
◾️步驟2、使用指定時間預約，選擇日期、時段、人數後，按下「內容確認」按鈕，確認成功預約。
◾️步驟3、現場開啟「會員專區」之「預約紀錄」，提供給店員確認。「E排客」系統還能掌握「現在叫號」、「最快可候位時間」、「預約未到候補」等候位資訊。
提醒大家，系統提供15天以內的預約；一個帳號同時最多可預約一個時段；藏壽司門市不提供電話訂位服務。
藏壽司：三麗鷗家族15款扭蛋！達摩鮮度君、和服磁鐵、大頭御守吊飾
迎接2026新年，藏壽司表示，攜手「三麗鷗家族」主打好運祈福推出，「5款立體鮮度君吊飾」讓三麗鷗人氣角色通通換上日式傳統裝扮、趴在有著達摩的鮮度君，紅色Hello Kitty象徵開運招福、藍色大耳狗喜拿代表考運亨通、橘色人魚漢頓與紫色酷洛米分別象徵事業順利與長壽安康，粉色美樂蒂則是幸福美滿。
「5款閃亮磁鐵」讓主角們穿上日式和服搭配花開富貴的模樣好應景新年，晃動特殊閃膜外層會有細緻亮光。「5款御守吊飾」以超萌大頭設計結合日系和風元素，實現好運願望。
滿額加價購不鏽鋼杯、玩偶頸枕！14間指定店鋪送便當袋
◾️活動期間單筆消費滿800元即可加購實用周邊商品：
第一波12月26日起：加購699元換「三麗鷗家族不鏽鋼手提吸管杯」。
第二波2026年1月9日起：加購499元換「Hello Kitty / 酷洛米兩用玩偶頸枕」，收納後是玩偶，展開變頸枕。
◾️全台14間指定店舖消費滿1200元並完成社群任務，即可獲得「束口便當袋」，共有三麗鷗家族、酷洛米與人魚漢頓3款隨機贈送。
北部：松江南京店、板橋遠科店、桃園遠百店、八德興豐路店、林口三井Outlet店。
中部：台中惠文路店、台中大遠百店、台中港三井Outlet店、台中三井Lalaport店。
南部：嘉義耐斯店、台南FOCUS店、漢神本館店、高雄岡山店、高雄五福光華店。
5間主題店限定佈置店鋪！打卡抽獎：絨毛迷你提袋、收納包
藏壽司全新登場「桃園大興西店」、「高雄五福光華店」，並精選「板橋遠科店」、「台北館前店」及「台中惠文路店」，全台共5家主題店打造三麗鷗限定佈置，從迎賓大門、等候區到入座的座席都被可愛角色包圍。
自12月26日起朝聖於藏壽司官方社群上完成指定條件還可參加抽獎，有機會獲得「大耳狗大臉造型絨毛迷你提袋」、「酷洛米大臉造型絨毛迷你收納包附鎖圈」、「酷洛米大臉造型絨毛迷你提袋」、「美樂蒂大臉造型絨毛迷你收納包附鎖圈」等禮物。
藏壽司x三麗鷗：首推聯名聖代送「盲袋閃卡」
藏壽司首度登場聯名紫色「酷洛米濃醇巧克力布朗尼莓莓果凍聖代」，堆疊牛奶霜淇淋、玉米脆片、布朗尼與莓果果凍，點購免費送「Sanrio characters盲袋閃卡」（限量2萬份），12月26日起限時販售（數量有限，售完為止）；同步開喝Hello Kitty 與酷洛米限定包裝「蜜桃果茶」。
資料來源：藏壽司、Threads、E排客
我是廣告 請繼續往下閱讀
藏壽司迎接新年聯名「三麗鷗家族」過完聖誕節12月26日開搶，H
有人腦筋動得快，社群Threads傳出代吃部隊要出動了！《NOWNEWS今日新聞》查詢目前網路代吃費，最高飆到30盤650元，在台北、台南都有人提供服務，還強調：「接單時間有限 一天只接8單」，吸引近萬人按讚。
由於藏壽司扭蛋中獎機率從未公布確切數字，想要收集扭蛋只能靠多吃壽司、多投盤，進而觸動中獎動畫來獲得。網路各界討論普遍認為，保底25盤（大約抽獎5次）一定會中獎一次，因此多數代吃費在25盤以下都是收費0元。
2025台灣藏壽司「三麗鷗家族」扭蛋活動資訊
時間：2025年12月26日（五）至2026年2月2日（一）
地點：台灣藏壽司全台門市
周邊：2025台灣藏壽司「三麗鷗家族」15款扭蛋開搶！限量5款達摩鮮度君吊飾、5款閃亮和服磁鐵及5款大頭御守吊飾，聯名聖代送盲袋閃卡，滿額加價購不鏽鋼手提吸管杯及H
活動規則：消費者享用壽司後，將空盤放進「投入口」計盤回收，累積5個盤子啟動遊戲動畫，幸運中獎將會連動扭蛋機，獲得扭蛋一顆。
預約訂位：預約藏壽司訂位只有「E排客」APP或網站，不提供電話訂位。
藏壽司也可以預約訂位！消費者除了直接到藏壽司門市現場抽號碼牌排隊候位，其實可以透過「E排客」官網或下載「E排客」APP搶先線上預約，詳細步驟教學如下：
◾️步驟1、輸入電子郵件立即註冊「E排客」；登入帳號後，選擇地區或搜尋關鍵字，先選定想預約的門市。
◾️步驟2、使用指定時間預約，選擇日期、時段、人數後，按下「內容確認」按鈕，確認成功預約。
◾️步驟3、現場開啟「會員專區」之「預約紀錄」，提供給店員確認。「E排客」系統還能掌握「現在叫號」、「最快可候位時間」、「預約未到候補」等候位資訊。
提醒大家，系統提供15天以內的預約；一個帳號同時最多可預約一個時段；藏壽司門市不提供電話訂位服務。
藏壽司：三麗鷗家族15款扭蛋！達摩鮮度君、和服磁鐵、大頭御守吊飾
迎接2026新年，藏壽司表示，攜手「三麗鷗家族」主打好運祈福推出，「5款立體鮮度君吊飾」讓三麗鷗人氣角色通通換上日式傳統裝扮、趴在有著達摩的鮮度君，紅色Hello Kitty象徵開運招福、藍色大耳狗喜拿代表考運亨通、橘色人魚漢頓與紫色酷洛米分別象徵事業順利與長壽安康，粉色美樂蒂則是幸福美滿。
「5款閃亮磁鐵」讓主角們穿上日式和服搭配花開富貴的模樣好應景新年，晃動特殊閃膜外層會有細緻亮光。「5款御守吊飾」以超萌大頭設計結合日系和風元素，實現好運願望。
滿額加價購不鏽鋼杯、玩偶頸枕！14間指定店鋪送便當袋
◾️活動期間單筆消費滿800元即可加購實用周邊商品：
第一波12月26日起：加購699元換「三麗鷗家族不鏽鋼手提吸管杯」。
第二波2026年1月9日起：加購499元換「Hello Kitty / 酷洛米兩用玩偶頸枕」，收納後是玩偶，展開變頸枕。
◾️全台14間指定店舖消費滿1200元並完成社群任務，即可獲得「束口便當袋」，共有三麗鷗家族、酷洛米與人魚漢頓3款隨機贈送。
北部：松江南京店、板橋遠科店、桃園遠百店、八德興豐路店、林口三井Outlet店。
中部：台中惠文路店、台中大遠百店、台中港三井Outlet店、台中三井Lalaport店。
南部：嘉義耐斯店、台南FOCUS店、漢神本館店、高雄岡山店、高雄五福光華店。
5間主題店限定佈置店鋪！打卡抽獎：絨毛迷你提袋、收納包
藏壽司全新登場「桃園大興西店」、「高雄五福光華店」，並精選「板橋遠科店」、「台北館前店」及「台中惠文路店」，全台共5家主題店打造三麗鷗限定佈置，從迎賓大門、等候區到入座的座席都被可愛角色包圍。
自12月26日起朝聖於藏壽司官方社群上完成指定條件還可參加抽獎，有機會獲得「大耳狗大臉造型絨毛迷你提袋」、「酷洛米大臉造型絨毛迷你收納包附鎖圈」、「酷洛米大臉造型絨毛迷你提袋」、「美樂蒂大臉造型絨毛迷你收納包附鎖圈」等禮物。
藏壽司x三麗鷗：首推聯名聖代送「盲袋閃卡」
藏壽司首度登場聯名紫色「酷洛米濃醇巧克力布朗尼莓莓果凍聖代」，堆疊牛奶霜淇淋、玉米脆片、布朗尼與莓果果凍，點購免費送「Sanrio characters盲袋閃卡」（限量2萬份），12月26日起限時販售（數量有限，售完為止）；同步開喝Hello Kitty 與酷洛米限定包裝「蜜桃果茶」。