男星修杰楷因閃兵案被逮，遭檢方起訴並刑求2年8個月。他因此暫停演藝活動，神隱多日，但昨（24）日晚間，賈靜雯的大女兒梧桐妹在社群曬出一家五口的合照，曝光修杰楷近況。只見照片中修杰楷一身黑衣、面露微笑，老婆賈靜雯則是素顏，一樣穿黑衣在一旁陪伴；全家人聖誕節團聚在一起，氣氛看起來十分溫馨。

平安夜在家團聚　修杰楷低調入鏡

從梧桐妹PO出的畫面可以看到，一家人圍在佈置好的聖誕樹前合照，戴上聖誕帽或造型髮箍，節慶氣氛滿滿。修杰楷身穿全黑休閒服、微笑看相鏡頭；賈靜雯則是未上妝，以素顏入鏡，狀態自然。

而已經成年的梧桐妹則是越穿越辣，簡約的黑色小背心搭配罩衫，露出微微小蠻腰，氣質感覺越發成熟。小女兒咘咘和波妞則分別戴上鹿角髮箍，模樣相當可愛。

這張照片曝光後，立刻引起網友關注，紛紛留言祝賀他們「聖誕節快樂」，而這也是修杰楷捲入閃兵案後，首度與全家人一起露面的合照，看得出來他現在心情應該平靜不少，只能乖乖等待審判。

▲修杰楷日前爆出找槍手躲常備役服。（圖／記者劉松霖攝）
▲修杰楷（右）10月被抓包閃兵，遭檢方帶回調查。（圖／記者劉松霖攝）
閃兵案進度曝光　修杰楷暫時低調

回顧整起閃兵事件，修杰楷過去其實有服替代役，但後來被檢警追查後才發現，他是以假病歷換取的替代役體位。案發後他被新北地檢署帶回偵訊，並以50萬元的金額交保。當時修杰楷在社群貼出全黑畫面道歉，強調會配合司法調查，之後便暫時神隱。

而近期該案遭檢方正式起訴，修杰楷和陳柏霖以及同日被捕的Energy成員書偉、坤達，和棒棒堂男孩小杰，都遭檢察官建請法院量處2年8個月徒刑，但相關結果仍待司法裁定。

來源：梧桐妹IG


看更多修杰楷相關報導：

