▲姚煒（左）與女兒趙式芝（右）合體，被觀眾大讚：「怎麼媽媽比較年輕？」更有人稱她們像姊妹，對她的保養大為佩服。（圖／摘自 趙式芝 小紅書）

▲姚煒（左）和小自己快10歲的歐陽龍（右）在《金大班的最後一夜》扮演情侶，用演技彌補年齡的差異感，入圍金馬獎影后。（圖／摘自 K Dexter YT）

▲姚煒曾被稱為「最有女人味的女人」，在演藝界從駐唱歌手到影視作品中的女主角，始終有艷麗、嫵媚的形象。（圖／摘自 趙式芝 小紅書）

▲姚煒的保養工夫受到觀眾的佩服，認為她比女兒還凍齡。（圖／摘自 趙式芝 小紅書）

曾被稱為「最有女人味的女人」艷麗女星姚煒，以一部《金大班的最後一夜》紅遍全台，也成了歐陽龍第一次拍激情戲的對手。近日75歲的她，和46歲的女兒趙式芝一起拍短片，觀眾驚呼她超凍齡，女兒看起來像她姊姊，簡直令人難以置信。姚煒在上海出生，經過了中國的窮困年代，後來到香港與其他家人團聚，18歲就開始在港駐唱、扛起家中的經濟重擔。但她直到年過30才因為主演白先勇小說改編的《金大班的最後一夜》，成為影壇重量級女星，當時和小她快10歲的歐陽龍扮演情侶，還有親熱戲，她靠演技彌補彼此年齡上的差異感，入圍金馬獎最佳女主角，一度呼聲極高。事隔多年，她反而從成熟變凍齡，還把自己女兒比下去。原來趙式芝開了小紅書的帳號，請媽媽和自己對話，觀眾直呼：「怎麼媽媽看起來比女兒還年輕？」也有不太清楚兩人關係的網有留言：「我以為她們是朋友，或者至少同年。」更有人稱：「我以為是差一、兩歲的親姊妹。」由於趙式芝髮型比較有嬸味，姚煒反而感覺更青春、亮麗。趙式芝的爸爸趙世曾是香港知名富豪，女友號稱超過千人，卻從來沒結婚，3個孩子分別與3位女友所生，趙式芝是他最大的孩子，但才滿月他就和姚煒分手，姚煒一怒之下帶著女兒離開。沒人想到「最有女人味的女人」和風流富豪生下的女兒，日後卻是香港首位公開同性婚姻的名人，趙世曾曾砸5億港幣要幫趙式芝找夫婿，後來還加碼到10億，她卻堅持與同性伴侶結婚，只是7年前也已分手。短片中姚煒坦言，趙式芝的個性比較像爸爸，但自己從小把她管得很嚴，也曾經像大多數的媽媽一樣，將女兒打扮得像小公主。某回鄧麗君打電話來，說想見見趙式芝，那時才4、5歲的她，被姚煒打扮成小公主，結果一直躲在媽媽身後，也不跟鄧麗君打招呼，回到家以後姚煒火冒三丈，才知道女兒不是膽小，只是不喜歡穿裙子。現在的姚煒，對著鏡頭說出暖心的感言：「我終於學會欣賞她的『不像我』，她不像我年輕時愛華麗，比我更早明白：真正的美，是活出自己的樣子。現在我搬到離她更近的地方，不為管教，只為多看—這個讓我又擔心又驕傲的女兒，如何繼續『不聽話』地閃耀。」