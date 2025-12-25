2026年春節連假長達9天，帶動國人出國旅遊的熱潮，易遊網表示，根據機票銷售數據，明年春節機票買氣較今年成長超過2成，從熱銷航點排行來看，十大人氣航點依序為東京、曼谷、大阪、首爾、沖繩、香港、上海、釜山、福岡與名古屋，光日本航點就佔一半席次，東京更連續多年穩坐冠軍寶座。易遊網與星宇航空攜手推出「新年星旅程」獨家專案，精選22個人氣航點下殺7折起。
易遊網表示，2026年春節票價，整體而言與2025年春節相比未有明顯調漲現象，若以市場需求量最大的東北亞航線來看，票價最高的出發時段集中在連假首日至初二期間（即2月14日至2月18日），中位數票價約落在2萬7千元左右，屬「無須請假」的熱門區段。
但是多數航班餘位已相當有限，尤其需求最為旺盛的日本航線，目前春節期間多數航班機位已幾近飽和，仍有意安排春節赴日旅遊的民眾，建議出發日可提前至2月12日，或延後至2月19日之後的假期後段，票價可便宜約7至8千元。
易遊網獨家票價！星宇航空下殺7折起 宮古島一口價777元
易遊網也公布，與星宇航空攜手推出的「新年星旅程」獨家專案，精選22個人氣航點下殺7折起，包含神戶、宮古、沖繩、熊本、高松、香港、曼谷、清邁、胡志明市、河內、富國島、宿霧、克拉克、吉隆坡、新加坡、雅加達、馬尼拉、西雅圖、洛杉磯、安大略、舊金山與鳳凰城，涵蓋日本、東南亞與北美航線。
其中，星宇航空將於2026年2月12日起開航台北、台中雙航點直飛宮古島，飛行時間約1.5小時即可抵達這座被譽為「東亞馬爾地夫」的夢幻海島。宮古島以透明度極高的漸層藍海水、細緻白沙灘與豐富珊瑚礁生態聞名，保有原始純淨的自然風貌，此次促銷來回含稅最低只要6608元起。此外，星宇航空也將於2026年1月15日開航台北直飛鳳凰城航線，這次獨家票價來回含稅最低2萬3293元。
1/7星宇飛神戶特價7777元 1/23宮古島777元
易遊網「星宇航空 新年星旅程」優惠專案自即日起至1月23日止於易遊網官網與App限時開賣，出發日期可預訂至2026年5月31日，凡於活動期間購票，還有機會抽中台北－安大略來回機票一張。易遊網同步加碼限量搶活動，1月7日推出星宇航空神戶機票一口價7777元，1月23日再祭出宮古島機票777元的超殺驚喜價，數量有限。
據易遊網銷售觀察，2026年春節團旅整體買氣較2025年成長約3成，短線亞洲團仍是主力，日本依舊蟬聯熱銷冠軍；東南亞方面，越南團表現突出，北越與峴港憑藉自然景觀與高CP值，躍升為春節新興熱門目的地。而2月泰國正為氣候最舒適的黃金期，適合安排避寒旅行，春節團更推出免3萬就可入住芭達雅Villa，享受泰式按摩2小時的優惠行程。
杜拜旅遊及商業推廣局攜手KKday與GoPro 推優惠活動
另外，杜拜旅遊及商業推廣局（Visit Dubai）則是攜手旅遊電商平台KKday與運動攝影品牌GoPro，推出全新企劃「探索杜拜意想不到的體驗」，主打全站杜拜商品滿3000折500元優惠，並同步展開跨界內容行銷，邀請創作者以第一人稱視角呈現杜拜多元魅力。
杜拜旅遊及商業推廣局分享，近年杜拜觀光成長快速，繼2023年與2024年連續創下旅遊人次新高後，今年1月至10月再迎來1570萬國際旅客，較去年同期成長5%。旅客熱衷於追求各類深度在地體驗，包括：沙漠越野、XLine空中滑索、在老杜拜市集中體驗阿拉伯文化等。
資訊來源：易遊網、KKday
