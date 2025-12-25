今（25）日聖誕節，緊接著跨年12月31日也將到來。多家飯店的buffet與知名吃到飽餐廳都於跨年推出優惠專案，加碼更豐盛的菜色，包含高檔牛排、生猛海鮮，其中最便宜的則屬必勝客首次針對跨年推出的吃到飽方案，23:00的跨年場次每人599元+10%。《NOWNEWS今日新聞》整理全台吃到飽餐廳跨年檔期，精選8家最強企劃，包含餐價、菜色一次看。
📍台北萬豪酒店：牛排、豬腳暢饗，紅白氣泡酒都喝到飽
台北萬豪酒店於一樓挑高9米9絕美大廳酒吧Lobby Lounge推出晚晚餐「跨年夜 饗樂時光」，時間為12月31日跨年夜當晚9時30分至12時30分，台北萬豪表示，期間無限量提供多道熱食如德式烤豬腳、和風炸雞、美式烤牛排等人氣料理，以及配酒小食如小卷沙拉、冷肉起司盤等異國美饌吃到飽，並享精選紅白酒、氣泡酒、啤酒無限暢飲，席間由Live Band帶來精彩演奏，陪伴賓客迎接新年倒數時刻。跨年歡慶價每位2026元+10%。
📍台北艾麗希爾頓格芮精選酒店：台北101美景第一排
台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店表示，酒店內最能最近距離欣賞台北101的七樓空中花園，12月31日跨年夜當晚十點至隔日凌晨零點三十分，規劃泳池花園倒數派對，凡預訂住房的賓客，每房皆有兩位名額可享免費入場。現場將提供關東煮、韓式辣炒年糕、炸物拼盤等派對餐點、軟性飲料及微醺酒品無限暢飲，並邀請專業DJ臨場演出播放熱門舞曲，替活動增添熱情與活力氛圍。
「非房客」也可購票參加「7樓花園派對區」，每位5000元，限量150組、緊鄰泳池的「池畔包廂區」每組3萬元+10%，限量6組，售完即止。
酒店內的6樓LA FARFALLA餐廳，跨年當晚也供餐主打食材選主餐搭配自助吧的半自助式(Semi-buffet)方式，12月31日當晚六點至九點提供「跨年晚餐」，兩款主菜「美國精選無骨牛小排」及「爐烤南極犬牙魚」二選一，套餐皆含鮮選自助吧及每人一杯香檳，每位3080元+10%。
晚間十點至凌晨一點特別加開「跨年派對」，套餐可選擇豪華海陸主菜「美國頂級安格斯牛小排」或「帕馬火腿裹南極犬牙魚、波士頓龍蝦半隻及松露鮑魚」，再享豐盛鮮選自助吧以及精選酒品、軟性飲料無限暢飲。6樓戶外花園將架設台北101即時影像，凡參與「跨年派對」場次賓客可一同倒數時刻，「跨年派對」每位5000元+10%。
📍台北寒舍艾美酒店：近距離看台北101
台北寒舍艾美表示，今年推出「K-pop炸裂倒數」跨年派對，2025年12月31日晚間10點至凌晨1點限時登場。每位3280元+10%，享有香檳、紅白酒、氣泡酒、啤酒、軟性飲料無限暢飲，主廚特製佐酒小食兩款，在12樓欣賞101煙火秀，更有K-pop DJ秀，能沉浸於K-pop經典旋律的律動之中，從二代團到五代團，那些曾經點亮青春的節拍，將再度閃耀登場。
台北寒舍艾美提到，今年推出「101煙火券」，只要跨年當天館內指定消費的用餐賓客或房客，皆可以獨家優惠價1000元加購跨年煙火券，各限30名，可一起於酒店頂樓欣賞101煙火，邁向璀璨2026年。
▲台北寒舍艾美酒店今年同樣有跨年夜派對。
📍饗 A Joy：身處台北101內看陳近視煙火
全台最高Buffet「饗 A Joy」，位於台北101大樓86樓，以沉浸式煙火景觀與高空用餐體驗最受矚目，分為「晚餐一」、「晚餐二」兩場次。而跨年夜與耶誕節都有的「晚餐一」場次皆為每人4880元+10%；跨年夜當天限定的晚餐二，有爵士樂現場演奏，能近距離欣賞101煙火，為每人5280元+10%，並僅限電話預約方式提供席位。不過目前訂位恐怕已滿，可再撥02-8101-0111試看看運氣。
📍50樓Café：新北最高buffet
50樓Café位於新北最高的百揚大樓內，有絕美高空景觀，即日起至12月31日推出「歲末海鮮饗宴」，精選各式時令海鮮，像是日式餐檯有極鮮鮭魚、旗魚、鮪魚、花枝等，握壽司則有赤貝、鮪魚、鰻魚等，也有「佃煮九孔」、「鮮貝沙拉」、「醬香鳳螺」等海鮮菜色。
另有「焗烤扇貝」、「西班牙海鮮飯」、「叻沙海鮮鍋」等熱食，12月31日跨年夜晚餐更加碼耶誕跨年大餐，每人還可獨享包含炭烤松葉蟹腳、佃煮鮑魚、香烤鮭魚菲力的「海鮮拼盤」一份。餐檯實際品項以現場供應為準；「歲末海鮮饗宴」跨年夜餐費為每人1499元+10%。除了跨年夜之外，50樓Café在平日午餐還推出「4人同行1人免費」優惠，限成人使用，所有優惠無法併用，服務費恕無折扣。
📍台南晶英酒店：最強7家酒吧齊聚喝到飽
台南晶英酒店「霸道趴」再度強勢登場，今年12月31日晚上十點至凌晨一點半，將於飯店二樓宴會廳延續傳奇派對，邀請七間台南在地高人氣酒吧獨家推出特色限定調酒與啤酒、軟性飲料無限暢飲，入場費每人1380元，即日起至12月27日止，每位1380元，早鳥搶先預購每人優惠999元，購票處連結：「晶好購」。
今年霸道趴以「埃及女王之夜」為主題，視覺設計是神秘的金、藍色調，邀請賓客打扮成埃及法老、美豔女王，或是換上金色、藍色的服裝出席，活動現場更安排了三位火辣變裝皇后熱力演出，結合知名DJ及MC共同感受電音魅力。飯店還邀請到數位世代搖滾新樂團「帕拉斯 PALLAS」蒞臨演出。
至於最受注目的調酒暢飲，台南晶英邀請甫榮獲「亞洲50大酒吧」殊榮的Moonrock以及在地人氣名店酣呷餐酒館、JODOBE、Bar Alter、宮後食酒號、LONG BAR、水晶廊等7間頂尖酒吧聯手出擊，推出共14款特色限定調酒。此外，飯店也將星級料理元素融入在地小吃，於活動現場另外提供滷味、關東煮、炸雞薯條、現燙牛肉湯、咖哩魚蛋以及麻辣鴨血豆腐等多款好食攤位，顧客可額外加購。
📍高雄洲際酒店：龍蝦、牛排暢饗，香檳暢飲
高雄洲際酒店於跨年夜晚餐時段，位於酒店一樓的 SEEDS 大地義式餐廳 於 18:00 至 21:00 推出「義式香檳跨年自助晚宴」，以義大利餐桌文化中「分享、歡聚與熱情」的精神，營造如同置身義大利家族聚會般的跨年夜晚。餐檯主打精緻海陸料理暢饗，包括「牛肝菌松露焗烤龍蝦」與「爐烤 Prime 美國沙朗牛排」，搭配歐系香檳迎賓及多款精選葡萄酒無限暢飲，每位新台幣2680元+10%。
此外酒店5樓的 WA-RA 日式餐廳，也有單日限定的「WA-RA 跨年派對」，於 22:30 至 00:30 享受兩小時無限暢飲。日式夜飲文化為派對氛圍，結合輕鬆暢快的酒食節奏與時尚慵懶氣氛，酒水品項有生啤酒、Highball、氣泡酒與指定調酒；新年倒數時刻，現場將獻上氣泡酒一杯，與賓客一同舉杯迎新。派對期間亦不定時提供隨機免費 Shots，為夜晚增添驚喜與互動趣味。入場費每位988元+10%。
📍必勝客：最狂CP值，披薩、烤雞、義大利麵吃到飽
全台僅存，必勝客歡樂吧光復餐廳是唯一一家供應披薩、烤雞吃到飽的門市，11月中才完成整修，以全新美式現代風格見客。必勝客表示，光復店推出「101跨年煙火景觀席」，供應現做披薩吃到飽，包括夏威夷、和風章魚燒、鐵板牛柳、海鮮等超人氣經典口味；還有番茄肉醬筆管麵、松露奶油培根飯、BBQ烤雞等副食都能無限享用，包括甜點、沙拉、飲料等，年滿18歲以上消費者，還可加購台灣啤酒生啤無限暢飲。
◾️「必勝客12月31日跨年吃到飽」相關資訊
用餐時間：提供午餐、晚餐共五個時段，可用餐1.5小時，11:00～16:30、17:00～18:30、19:00～20:30、21:00～22:30、23:00～00:30。
價格：年齡12歲以上者，午餐529元、晚餐599元；6歲（含）～未滿12歲者，午餐249元、晚餐328元；3歲（含）～未滿6歲者，午餐50元、晚餐150元。加購台灣啤酒生啤無限暢飲199元（以上價格另+10%服務費）。
訂位開搶時間：2025年12月30日下午2點開放現場劃位，可選擇用餐時段與座位。想要享受吃到飽欣賞101跨年煙火，當然推薦必搶23:00～00:30時段訂位。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
