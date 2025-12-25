日本爆紅「可哀想に!」原創角色褲褲兔（Opanchu Usagi）快閃店在華山免費入場，《NOWNEWS今日新聞》開箱必吃雞蛋糕、甜甜圈、漂浮草莓蘇打、珍奶等餐點，還有毛茸茸杯墊、絨毛抱枕、毯子與娃娃吊飾，票卡夾、貼紙、立牌、盲袋刺繡胸章、扭蛋印章及個人包包、帽子、襪子等破百款周邊商品價格；5大打卡點、拍貼機體驗一次整理給讀者搶先看，鐵粉快衝一波朝聖了。
出自創作者「可哀想に!」之手的原創角色「褲褲兔」在日本爆紅，戴著藍色蝴蝶結、穿著內褲的呆萌粉紅兔，水汪汪的荷包蛋眼睛搭配搞笑香腸嘴巴，有著「倒楣卻努力」的可憐魅力，反差萌擄獲許多粉絲愛憐。台灣首度登陸「褲褲兔快閃店」與正版授權IP品牌FANFANS粉粉攜手，打造「褲褲兔的日常世界」，2025年12月25日至2026年2月23日於華山1914文化創意產業園區中7A館限期展出。
褲褲兔5大打卡點！澡堂區巨大氣偶現身 內褲美拍體驗
華山褲褲兔快閃店以「褲褲兔的日常世界」為核心，打造5大沉浸式拍照場景，劇情幽默讓人忍不住笑出聲。
◾️「澡堂區」巨大褲褲兔氣偶：一進門絕對被吸引，鐵粉必拍合照。
◾️褲褲兔的家：轉身看到褲褲兔委屈窩在沙發上，原來家中窗戶被棒球砸破，電視還播放各種倒霉畫面。
◾️內褲美拍：陽台上晾著多件褲褲兔的招牌小褲褲，可以拿下扮成褲褲兔模樣拍照留念。
◾️「紙箱貓咪牆」：重現褲褲兔可憐兮兮地收養流浪貓，被貓咪包圍的模樣。
◾️「網美街拍哈哈鏡區」：和好友拍照完卻發現她們只顧修圖，卻把自己變成奇怪的模樣。
褲褲兔雞蛋糕、漂浮草莓蘇打！聯名餐點必吃
◾️褲褲兔雞蛋糕129元：隨機表情雞蛋糕，擁有8款豐富表情、一份4顆雞蛋糕，有小褲褲造型好可愛。
◾️褲褲兔的雙色甜甜圈250元：有粉白巧克力甜甜圈搭配兔耳造型，及巧克力甜甜圈點綴褲褲兔棉花糖，一次兩款全吃到。
◾️褲褲兔的燻雞6吋小Pizza 250元：上頭有著化身廚師的褲褲兔，剛出爐散發濃郁香氣。
◾️褲褲兔的夢幻漂浮草莓蘇打200元：芒果口味冰淇淋還附上一小個甜筒，配有專屬杯套與吸管套。
◾️褲褲兔的黑糖珍珠奶茶200元：台灣經典手搖飲料，配上變身珍奶的褲褲兔吸管套組。
◾️褲褲兔的暖呼呼草莓熱奶茶200元：擺上一顆臉紅的褲褲兔棉花糖，搭配粉紅吸管套組
褲褲兔餐飲部份，現場單筆消費滿250元，即贈「光柵貼紙」1張（共4款隨機，數量有限，可累贈）。
褲褲兔周邊商品破百種！推薦清單一次整理
◾️絨毛面紙盒套699元
◾️絨毛髮夾599元
◾️絲巾髮圈499元
◾️絨毛杯套399元
◾️絨毛公仔筆249元
◾️麂皮票卡夾349元
◾️10cm絨毛玩偶吊飾450元
◾️炫彩化妝包699元
◾️大頭絨毛吊飾399元
◾️盲抽隨身鏡附皮革小包399元
◾️零錢包699元
◾️20cm絨毛玩偶750元
◾️大頭抱枕799元
◾️T恤990元
◾️棒球帽890元
◾️地墊699元
◾️印刷抱枕799元
◾️針織提袋499元
◾️毯子799元
◾️立體明信片69元
◾️壓克力便條夾立牌149元
◾️繡章99元
◾️迷你旅行收納款購物袋699元
◾️吸管冰霸杯850元
◾️附提繩吸管透明水杯799元
◾️桌上型文具收納盒299元
◾️壓克力金屬扣吊飾299元
◾️金屬甜點吊飾299元
◾️絨毛戒指599元
◾️草莓旅行袋1290元
◾️立體絨毛髮圈599元
◾️PVC杯墊399元
◾️鐳射貼紙、燙金貼紙99元
◾️A4橫式文件袋250元
◾️A4直式文件夾250元
◾️行李箱貼紙250元
◾️手機支架299元
◾️盲抽刺繡胸章199元、全套8款1592元
◾️絨毛杯墊399元
◾️壓克力便條夾199元
◾️盲抽票券夾250元、全套5款1000元
◾️轉轉壓克力立牌599元
◾️姓名貼50元
◾️扭蛋印章150元
褲褲兔快閃店優惠！滿額贈明信片、體驗套色章、加購大提袋
褲褲兔快閃店凡單筆消費滿799元，即可獲得「隨機明信片」1張，收錄超萌漫畫場景（共2款隨機，數量有限，送完為止）。
凡單筆消費滿額999元，可以147元加購限量肩揹大提袋1個，實用又可愛（共2款可選，單筆消費限加購1個）。
現場推出2款套色印章，可搭配另售的專屬明信片層層蓋色，自己完成具收藏價值的限定版紀念卡。
褲褲兔餐飲部份，現場單筆消費滿250元，即贈「光柵貼紙」1張（共4款隨機，數量有限，可累贈）。
《褲褲兔快閃店》免費入場 活動資訊
地點：華山1914文化創意產業園區 中7A館
日期：2025年12月25日（四）～2026年2月23日（一）
時間：11:00-18:00（餐飲最後點餐時間17:30）
資料來源：褲褲兔YouTube、華山1914文化創意產業園區、FANFANS粉粉、おぱんちゅうさぎ X
