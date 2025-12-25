我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嘉義水上鄉長林緗亭，2024年在一系列的檢查後，確定罹患乳癌。（圖／翻攝自林緗亭臉書粉專）

今（25）日聖誕節，罹患乳癌的嘉義縣水上鄉長林緗亭宣布，水上鄉不普發現金，要「投資健康」，也是全台第一個補助30至39歲女性乳房超音波檢查的鄉鎮。嘉義市議會臨時會日前審議通過市府提出「加碼普發現金每人6000元計畫」，預計農曆年前發放，據了解，目前已有9個鄉鎮市宣布普發現金，其中阿里山鄉最高將發6000元、義竹鄉5000元、竹崎鄉5000元、梅山鄉3000元、太保市3000元、大林鎮3000元、新港鄉3000元、民雄鄉2000元、朴子市2000元，讓其他未普發現金的鄉鎮頗感壓力。不過，水上鄉逆抗癌女鄉長林緗亭在聖誕節當天宣布，水上鄉不普發現金，而是將尚未納入中央補助範圍的免費乳房篩檢政策，提前至30歲以上，以「健康投資」取代一次性現金，也就是優先補助30至39歲女性乳房超音波檢查。同為癌友的林緗亭指出，現行中央補助集中於40歲以上族群，但30多歲女性正值工作壓力高峰與生育規畫階段，容易忽略身體警訊，乳房超音波無輻射、檢查時間短，適合年輕女性檢查，因此提出主動補助，降低女性因費用而延後檢查的風險，凡設籍水上鄉滿6個月、年滿30至39歲之女性，完成乳房超音波檢查後，可於3個月內申請補助，每2年可申請1次，最高補助金額為新台幣1250元，至於40歲以上女性，因可銜接中央乳房X光攝影補助，因此不再重複補助。