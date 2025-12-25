我是廣告 請繼續往下閱讀

美國國防部23日公布最新一版《中國軍事與安全發展報告》，內容指出北京的軍事擴張已不再局限於台海，而是正加速打造全球軍力投射能力，並規畫在2035年前擁有9艘航空母艦，整體規模僅次於美國。對此，旅美教授翁履中憂心曝，更令人不安的一面，是美國對這些威脅的認知非常清楚，但卻沒有太多強化嚇阻的明確內容。翁履中表示，報告中傳遞出來的訊息，其實相當明確，中美之間的實力差距快速縮小，而北京對台灣的軍事準備，正在全面升級，並且愈來愈接近實戰化。當中形容得很具體，解放軍持續建構包括「封鎖、斬首行動、飛彈飽和攻擊、網路與電磁干擾」，再加上所謂的 A2/AD 區域拒止能力，形成一種高度系統化的作戰計畫。目標很清楚，一旦北京決定動手，就希望在最短時間內造成既成事實，讓美國和盟友來不及反應，衝突就已經無法逆轉。翁履中續指，簡單說，美方認為北京的計算不是「要不要打」的問題，而是「一旦打起來，怎麼讓它結束得快」，，語氣上反而不斷強調希望與中國保持穩定關係、繼續對話、加強透明溝通等概念，甚至連以往會詳細列舉的軍備部署，也比過去縮水不少。「講得更直白一點：美國知道中國的軍事實力在進步，也看見了對台威脅，但回應的方向卻是比較偏向『持續觀察』和『避免升高對抗』，而不是讓對手感受到『動手會付出巨大代價』，這是美國當前對中戰略最核心的矛盾！」翁履中強調，嚇阻不可能只是靠喊話，而是靠對手相信自己真的準備好了，會出手，出手還會讓他後悔。如果川普政府還在強調「穩定與可控」，這樣的訊號很容易被北京解讀成，華府希望避免衝突，所以也可能在衝突發生時，保持距離避免介入。翁履中直言，台海目前的和平，其實已經並不全然是靠美國軍力能壓制住中國，而是因為北京還沒放棄和平統一的選項。可以說北京也許是還沒準備好，又或許還想影響台灣內部，不管理由是什麼，這都代表和平相處這道門還開著，台灣該做的不是靠情緒衝動把門關起來，而是設法延長和平、爭取時間。可惜的是，我們的內部狀態，卻未必支撐得起這樣的戰略耐性，「國防不是只有預算和裝備，更需要社會共識與制度穩定。」翁履中指出，嚇阻從來不是建立在「軍購數量」上，真正讓北京動武前要三思的，是台灣本身長年累積的實力，除了本身的國防之外，還有更細緻的軟實力，包括了兩岸共同的歷史交集，文化交流，加上台灣人民努力拼出的經貿實力，科技力，人才力，而這些實力支撐著台灣社會，讓台灣的民心穩定、願意共同攜手承擔風險，「凝聚起來的社會，才真正能產生防禦的力量」！