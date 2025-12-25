我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Super Junior演唱會期間，觀傳局於臺北大巨蛋周邊設置藍色燈海等應援。（圖／北市觀傳局）

演唱會商機熱！台北市觀傳局統計，截至今（114）年11月，北市共舉辦超過440場演唱會，吸引逾218萬人次造訪，創造約94.5億元觀光產值，而即將自12月30日起一連三天，於大巨蛋開唱的知名歌星蔡依林，近日也宣布，為回饋歌迷，將自27日起於遠東Garden City（光復南路 117 巷）門口廣場舉辦「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」沉浸式體驗專區，預期將再吸引新一波人潮到訪。隨著大巨蛋的啟用，演唱會成為風潮，觀傳局透過多元管道行銷台北，如11月 Super Junior 演唱會期間，於台北大巨蛋周邊設置藍色燈海及捷運站內播放經典歌曲等，營造城市應援氛圍；另更聯手本市161家旅宿業者推出「大巨蛋好宿PASS」，透過憑票根享優惠的方式，吸引粉絲留宿台北。同時在大型活動期間，成立房價稽查小組，在觀光熱區加大力度稽查，也加強查察日租套房，保障旅客安全與維護合理旅宿消費環境。觀傳局說，今年各項觀光成果顯示臺北城市魅力顯著升溫，活動規模、旅遊數據或國際表現皆穩健成長；展望明年，多家國際知名品牌旅宿業者將陸續進駐，包括凱悅集團旗下Andaz 安達仕酒店與Park Hyatt 柏悅酒店落腳信義區，台北大巨蛋旁洲際酒店，以及元利建設與Four Seasons四季酒店打造的豪華大型旅館將在明年完工，顯見業界高度看好臺北觀光前景。觀傳局表示，未來將在現有基礎上，持續精進大型活動、強化城市品牌形象並深化國際鏈結，透過公私協力打造更多元且具吸引力的觀光旅遊體驗，優化旅遊環境，吸引國內外旅客一遊再遊、留宿並愛上臺北，鞏固台北作為旅遊首選城市的地位。根據交通部觀光署數據推估，114年截至9月來台國外旅客達605萬7,907人次，其中有514萬134人次造訪台北，穩居六都之首；北市旅宿業收入達476億元、住宿人次約1,099萬人次、平均住用率66.41%，皆列六都第一；同時，台北於「2025全球百大旅遊城市指數」排名第15、「2025全球最值得旅遊城市」第11名，並奪得「全球最安全女性數位遊牧者首選城市」冠軍。