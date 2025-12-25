我是廣告 請繼續往下閱讀

▲熊熊（左）與Mars（中）結婚2年多，育有1女鈮霓，一家三口和樂美滿。（圖／翻攝自熊熊IG）

熊熊暴打老公！女兒一旁幫還手、62萬人看傻

▲熊熊女兒鈮霓面對爸媽被欺負的反應天壤之別，畫面笑翻62萬人。（圖／翻攝自熊熊IG）

39歲藝人熊熊（卓毓彤）2023年與圈外男友Mars結婚，去（2024）年2月迎來女兒鈮霓，一家三口和樂美滿，她時常透過社群分享家庭點滴，日前熊熊於IG發布1段影片，見她在女兒面前出手狂打老公，怎料女兒愛護爸爸至極，下秒替爸爸還手熊熊，對待父母2樣情的畫面，讓熊熊傻眼直喊：「OK，謝謝～我離開。在愛情裡不被愛的才是第三者」，吸引超過62萬人笑翻。熊熊在IG分享與老公、女兒的互動影片，畫面中，熊熊在女兒面前皮頻出手打Mars，每打一下，鈮霓就還手一下打熊熊，超級護著Mars；下一秒，當Mars反擊打熊熊，女兒轉頭看了看竟不以為意，甚至還撲向Mars討抱抱，並獻上可愛一吻，鈮霓對待熊熊、Mars的反應天壤之別，畫面超級爆笑。對此，熊熊為這段影片寫下註解：「OK，謝謝～我離開」，還用故作無奈的語氣說：「在愛情裡不被愛的才是第三者」、「前世情人不是當假的」，影片至今吸引62萬人觀看，網友紛紛笑翻：「好過分最後還親給妳看」、「有種白養了的感覺」、「果然是上輩子的情人」，一家子互動相當逗趣。