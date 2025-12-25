今天是聖誕節，所謂的聖誕甜點包含史多倫、潘納朵尼，近兩年國王派（galette des Rois）也在台灣流行起來，但是專家揭秘，國王派在法國，其實往往是在主顯節（每年1月6日），即耶穌誕生的節日享用，該節日畢竟離聖誕節很近，於是台灣人就習慣從聖誕檔期就瘋吃國王派。近兩年推廣國王派的「德麥食品」和奶油品牌「法國萊思克LESCURE」，也精選了全台12家烘焙業者的國王派加以推薦。
「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」從2020年舉辦至今，5年內吸引也發掘出許多擅長製作國王派的烘焙高手。「德麥食品」和「法國萊思克LESCURE」奶油原廠今年將賽事華麗轉身為「Ooh la la！匠人之作・冠冕巡禮 - 萊思克國王派探店之旅」活動，網羅5屆賽事前8強選手，參與這場線上結合實體的跑店活動，鼓勵消費者品嚐節慶糕點之餘，依活動辦法完成指定打卡任務，即有機會參與抽獎，獲得活動限定大禮包，活動即日起至2026年1月6日。
法國人吃國王派 通常在主顯節
德麥食品總經理特助吳倩儂表示，今年國王派活動，刻意選在12月舉辦跑店活動，更接近聖誕和1月的主顯節，尤其國王派在法國更是於主顯節（1月6日）時的必吃點心，因此活動的文化意義上更具說服力，畢竟法國傳統國王派的圓形意象，也與東方文化中的「團圓」意涵相近。
吳倩儂更表示：「針對國王派這個品項的統計，目前全台每兩顆國王派中就有一顆是用萊思克LESCURE AOP發酵奶油製成。」因此此次「Ooh la la！匠人之作・冠冕巡禮 - 萊思克國王派探店之旅」特別推選12個店家，多數是歷屆參加「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」的獲獎選手。
國王派太受歡迎 部分烘焙業者將之成為常態商品
吳倩儂更提到，台灣人對國王派的喜愛，已經不是只有特定節日才會想吃，台北優仕紳烘焙館USS Bakery、吃吃喝喝 MAISON GOURMANDE、雲林櫻桃屋 Cheriya Bakery等店家，國王派已經是店家的常態商品。
而製作國王派累計數量迄今已突破萬顆的台北拾穗BAKERY、KANG Artisan Bakery則推出國王派冷凍宅配服務，身在台灣的民眾只需上網訂購，不出門就能享受象徵法國烘焙工藝、美味道地的國王派。
消費者於活動期間前往此12個店家購買限定國王派，完成指定打卡任務參加消費者抽獎並於活動主文下方留言「Ooh la la！我在＿＿享用＿＿口味的國王派」，即有機會獲得法國萊思克限量大禮包：德麥限定傳統國王派一盒（8吋），由德麥食品國王派技術指導─范舜惟師傅特別打造經典國王派、法國萊思克經典貝蕾帽、法國萊思克奶油造型悠遊卡鑰匙圈、法國萊思克帆布袋等質感小物讓你帶回家，共計將抽出10組幸運兒。
🟡國王派特色：
國王派的外皮，標準是不論切下、咬下時都要有爽酥聲，製作繁複，傳統派皮得經過3折6次手法，創造出729層口感。而上頭還會有月桂葉、太陽和麥穗為主的漂亮花紋，也是其一大特色。至於國王派傳統的內餡，則是奶油杏仁餡，香甜又經典，近兩年也有加入香草或是柑橘類水果等元素加以變化，讓風味更多層次。
🟡國王派吃法與瓷偶的意義：
國王派的內層有一個非常重要元素，就是通常會藏有瓷偶，因此在法國，吃國王派會玩個小遊戲，由派對上年紀最小的人躲在桌底，指定每個人拿國王派的順序，如果有幸吃到派餅中藏有瓷偶，就是當天派對的國王，可以戴上加冕的皇冠，並且得到一整年的好運。
🟡「萊思克國王派探店之旅」店家資訊一覽：
▪️ KANG Artisan Bakery 地址：台北市松山區敦化北路120巷19號 電話：02-27171519
▪️ 拾穗BAKERY 地址：台北市信義區莊敬路391巷5號 電話：0976-532-966
▪️吃吃喝喝 MAISON GOURMANDE 地址：台北市松山區三民路153號 電話：02-27691233
▪️吃吃喝喝 MAISON GOURMANDE西湖店 地址：台北市內湖區內湖路一段285號(西湖市場2樓) 電話：0918-000-218
▪️優仕紳烘焙館USS Bakery 地址：台北市中正區公園路22-1號電話：02-23757797
▪️彼得潘烘焙坊(林口總店) 地址：新北市林口區文化一路一段135巷7號1F 電話：02-26090990
▪️ CHICHI Artisan Boulanger 地址：台北市大安區安和路二段129號 電話：0965-037-881
▪️ CJSJ 地址：台中市西區向上路一段79巷82號 電話：04-23019288
▪️櫻桃屋 Cheriya Bakery 地址：雲林縣斗六市自治街10號 電話：05-5373183
▪️ 河馬先生烘甜點烘焙坊 地址：嘉義縣民雄鄉建國路一段11號 電話：05-2263263
▪️ C’EST C’EST PÂTISSERIE 地址：嘉義市東區興中街177號
▪️萊德生活烘焙 地址：嘉義市東區垂楊路100號 電話：05-2768071
▪️ TOP烘焙房中華店 地址：花蓮縣吉安鄉中華路二段33號 電話03-8539806
▪️ TOP王子手感烘焙民國店 地址：花蓮市民國路69號 電話：03-8339158
▪️ TOP 烘焙房自強店 地址：花蓮市富國路2號 電話：03-8462836
▪️TOP王子手感烘焙慈大店 地址：花蓮市建國路二段210號 電話：03-8328565
Home Mom Bakery推新口味義大利聖誕麵包 概念來自黑森林蛋糕
另一個聖誕節慶糕點（麵包），則有義大利聖誕麵包（
Panettone），每年總要不斷升級配方的Home Mom Bakery，今年持續推出「 經典原味潘娜朵尼Panettone」之外， 創辦人倪淑敏延伸黑森林蛋糕的概念， 將巧克力義大利聖誕麵包再升級，創造出全新「 巧克力櫻桃潘娜朵尼Panettone」， 超乎想像的濃郁巧克力香和酸櫻桃的酸爽在嘴中綻放， 濃厚的奶油清香和糖漬果乾在尾韻打底，撐起圓滿的風味曲線。即日起，「 巧克力櫻桃聖誕麵包Panettone」和「 經典原味聖誕麵包Panettone」開始預購， 限量各200顆。
資訊來源：德麥食品、法國萊思克LESCURE、Home Mom Bakery
Home Mom Bakery推新口味義大利聖誕麵包 概念來自黑森林蛋糕
