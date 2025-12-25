我是廣告 請繼續往下閱讀

▲古天樂宣傳《尋秦記》，對於記者的提問傻眼，忍不住就開口反問對方到底問這什麼怪問題。（圖／摘自 古天樂微博）

▲古天樂在電影版《尋秦記》繼續扮演穿越回秦朝的項少龍。（圖／華映提供）

古天樂的港劇代表作《尋秦記》拍攝電影版，不只觀眾期待，連記者在面對古天樂、林峯等主要演員面前，也問他們：「終於要上映了，心情是不是很期待？」苗僑偉和古天樂本來都順著回答：「當然啊，好期待。」到了林峯又被問這一題，古天樂忍不住嗆道：「好奇怪的問題，怎麼會問演員，要問就問觀眾嘛。」現場尷尬了40秒，當下《尋秦記》眾家演員也都有點傻眼。《尋秦記》電影版本是作為2001年港劇版的續集，結果到2019年才真的拍攝、殺青，又拖了6年才後製完成，片子都已變成香港的「都市傳說」，現在確定要正式上映，難怪記者會問大家期不期待，殊不知每一個演員都被這個問題，讓古天樂真的忍耐不了，插嘴開嗆，造成記者會上的尷尬時刻。根據香港媒體報導，昔日TVB「5虎將」之一的苗僑偉，不愧是大前輩，應對得體，答道：「好期待呀，拍完6年終於可以見面，大家都好興奮！」古天樂接著被問，只簡短說了句：「當然期待啦。」然後林峯繼續被問一樣的問題，突然愣住：「又要重複啊？」古天樂此時質疑道：「好奇怪的問題。為什麼會問演員『期不期待』自己的戲上映？要問就問觀眾，看他們期不期待嘛。」眼看氣氛瞬間凍結，記者趕快表明自己身為影迷也非常期待，古天樂接口：「那不就是了嗎？你回答就對了，我真的不明白（為什麼要問）。」記者解釋想了解他們每個人的感受，古天樂才回了句：「哦。」沒有繼續攻擊下去。儘管上映前的記者會出現這種意想不到的尷尬局面，《尋秦記》倒是頗受香港影城的重視，位於尖沙咀超人氣商場K11 MUSEA內的MCL影城，排片密集到每隔15至20分鐘就有一場，香港網友形容「比樓下巴士站的時刻表還密」，票房表現備受矚目。