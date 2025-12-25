我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園國際機場第三航廈北廊廳今（25）日正式啟用，總統賴清德表示，目標朝2045年客運量8,300萬人次、貨運量385萬噸、航機起降43.5萬架次，創造2.27兆元經濟效益的邁進，也期盼桃園機場與周邊航空、觀光、科技等相關產業攜手合作，引領台灣經濟再創高峰。北廊廳自12月1日開放試營運，到12月24日期間有超過5.8萬名旅客、259架次航班使用。北廊廳全長738公尺，挑高13公尺的開放空間搭配大面積玻璃帷幕，在普立茲克獎英國建築大師理查羅傑斯（Richard Rogers）的設計下，旅客可近距離欣賞飛機起降。新增8個靠橋停機位，其中2個為全國首次導入多架航空器機坪系統（MARS），可彈性容納1架大型廣體客機或2架窄體客機同時停靠，提升機坪智慧調度效率。交通部將持續督導機場公司及工程團隊，在確保安全前提下嚴格控管工程品質與進度，如期如質完成第三航站區建設。未來第三航廈將導入智慧、綠能的建築概念，融合在地文化與藝術美學，打造一座兼具先進科技、運輸觀光與人文底蘊的多功能航廈，將為國人帶來嶄新的國門意象。行政院長卓榮泰說，他上任後第一個月就來桃園機場視察第三航站區建設工程進度，今年11月初又再度視察北廊廳工程，期盼為亞太地區打造一座最亮麗最耀眼的樞紐機場；北廊廳的設計強調開放與機能兼備的候機空間，出境旅客自報到至登機過程中毋須轉換樓層，簡化搭機流程，使旅客能以最短步行距離登機或轉機，大幅提升旅客便利性，院長也特別感謝工程團隊不眠不休的努力。交通部長陳世凱指出，這是他加入行政團隊以來第10次到桃機，北廊廳是第三航廈分階段啟用的第一步，12月15日第一批入境航班進入北廊廳時，許多旅客、機組員甚至機長一走進來都感到驚喜，才發現自己是「第一批使用者」，現場回饋都正面；不論在服務設計、動線規劃等導入多項創新，包括一站式安檢讓轉機旅客免重複安檢，目標就是讓旅客一到國門，就覺得「看得懂、走起來順、用起來方便」。賴清德表示，桃園機場自68年開航以來，就一直扮演著臺灣「連結世界、首要國門」的重要角色，北廊廳能夠在耶誕節啟用，是送給國人最好的耶誕禮物。期許第三航站區在2027年如期如質完成啟用，朝向2045年客運量8,300萬人次、貨運量385萬噸、航機起降43.5萬架次，創造2.27兆元經濟效益的目標邁進。另外，台灣虎航繼前盛大開航高雄-熊本、台南-熊本航線後，今（25）日再接力開航台南-沖繩航線，不僅是虎航插旗台南的第二條國際航線,也說明南部旅運市場的暢旺需求。稽核室總稽核宋仲奮表示，台南旅客不再需要北上桃園或南下高雄，僅需約1個多小時的飛行，就能抵沖繩，也歡迎更多沖繩的朋友們，深入體驗南台灣特有的古城文化與美食小吃。