我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中鋼集團教育基金會攜手大提琴家張正傑舉辦監獄音樂會，中鋼公司助理副總經理黃茂源(左3)與大提琴家張正傑(右4)共同主持。(圖／中鋼公司提供)

▲大提琴家張正傑演奏的情形。(圖／中鋼公司提供)

中鋼集團教育基金會攜手大提琴家張正傑23日，到法務部矯正署高雄大寮監獄，舉辦監獄音樂會，以優雅動人的美妙旋律，期用音樂傳遞希望的樂章，溫暖在場每位收容人的心靈。中鋼集團教育基金會攜手大提琴家張正傑高雄監獄音樂會，是由中鋼公司助理副總經理黃茂源與大提琴家張正傑共同主持，法務部矯正署署長林憲銘、高雄監獄典獄長林明達、高雄地檢署檢察長黃元冠、台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察長朱家崎，以及女高音黃莉錦、鋼琴家呂冠葶、京劇大師朱陸豪等人與會。中鋼公司行政部門助理副總經理黃茂源表示，中鋼集團教育基金會攜手大提琴家張正傑舉辦監獄音樂會的發想，源於1996年張正傑老師受到電影《刺激1995》啟發，深受片中古典音樂能溫暖人心的力量所感動，在當時的法務部與文建會協助下，走進綠島、澎湖、高雄、桃園等監獄完成5場巡演。黃茂源說，中鋼集團教育基金會深信音樂與藝術能撫慰心靈、啟發良善，與張正傑老師理念相契，雙方乃於2017年在高雄大寮監獄第1次攜手合作舉辦監獄音樂會，此次睽違8年重返起點，不僅象徵不忘初衷，更期盼再次將溫煦正向的力量，帶給在場每位收容人的心靈，並將持續與張正傑老師攜手，陪伴收容人走過人生低谷，也期盼音樂化為每位收容人的一盞明燈，照亮重新出發的路。此次高雄大寮監獄音樂會活動，由大提琴家張正傑領銜，攜手鋼琴家呂冠葶、女高音黃莉錦及京劇大師朱陸豪同台演出，張正傑以幽默風趣的開場拉近距離，透過聖桑《天鵝》、台灣民謠《白鷺鷥》、電影《新天堂樂園》配樂，以及融合京劇、崑曲元素的《霸王別姬：垓下歌》，在黃莉錦老師動人歌聲與呂冠葶老師細膩琴音陪伴下，引領與會每位收容人進入每首樂曲所蘊含的深刻情感與故事，而朱陸豪老師更以孫悟空扮相驚喜現身，生動互動掀起熱烈掌聲，許多收容人深受感動，重拾內心平靜與希望。台灣高等檢察署高雄檢察分署檢察長朱家崎指出，僅代表法務部部長感謝中鋼基金會與張正傑老師以行動實踐法務部「柔性司法」精神，法務部矯正署署長林憲銘及高雄監獄典獄長林明達也肯定活動成效，並指出音樂已成為矯正教育的重要力量。