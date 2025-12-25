大陸冷氣團正式南下襲台，中央氣象署預報員賴欣國表示，今（25）日聖誕節晚上至明（26）日清晨，氣溫將來到最低點，中部以北、宜蘭只有12至14度，局部地區更是只有9至11度，桃園以北、宜蘭降雨時間長，且有局部較大雨勢，北部高山則有降雪機會。
冷氣團威力達顛峰 今晚明晨最冷剩9度
賴欣國指出，明天白天冷氣團持續影響，北台灣整天溫度都寒冷，白天高溫只有15至16度，中南部、花東18至22度，周五晚上至周六清晨也還會有一波低溫，周六、周日冷氣團減弱，溫度緩慢回升，北部、宜花20至22度，中南部、台東23至25度。
桃園以北、宜蘭防大雨 周末起慢慢放晴
賴欣國提及，由於水氣不斷增多，今晚至明天，北部、東半部、中南部都會出現降雨，特別是基隆北海岸、大台北山區、宜蘭降雨時間長，要注意大雨發生，中部以北、宜花3000公尺高山、北部及宜蘭2000公尺高山都有降雪、結冰機率。
周六水氣減少，桃園以北、東半部、恆春、各山區仍有短暫雨，新竹以南平地恢復多雲到晴，中部以北、東半部3000公尺以上高山仍有零星降雪。周日僅剩基隆北海岸、東半部、恆春、大台北山區偶爾有雨，其它地區多雲到晴。
賴欣國說明，下周一（12月29日）水氣更少，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、宜花及台東有零星降雨，下周二至元旦（12月30至1月1日）主要受東北季風影響，桃園以北、基隆北海岸、宜蘭可能出現降雨。
