適逢歲末年終，大小公司行號陸續舉辦尾牙等活動犒賞員工，主持人黃豪平近日透露，某直播平台的頒獎典禮，居然請到日本性感女神三上悠亞幫員工抽獎，讓他直呼：「太扯了！」一票網友得知後也羨慕萬分。
黃豪平23日在IG發文，分享某知名直播平台舉辦「年度大賞」歲末活動，請來三上悠亞擔任抽獎嘉賓，讓他直喊太扯，除了暗黑天后蒞臨，還有福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy，黃豪平打趣地形容：「難怪今年的冬天一點都不冷，因為熱源都在今晚的酒店！」
可見照片中，三上悠亞綁波浪公主頭，穿低胸馬甲搭配花苞裙，露出傲人上圍和白皙纖腿，她站在舞台上，俏皮地對鏡頭比出勝利手勢，畫面賞心悅目。
貼文曝光後，許多星友和網友紛紛表示：「不可能！好羨慕」、「我愛三上」、「羨慕豪平！」有人則笑問，已經有女友的黃豪平，「雖然你是我的偶像 你要回家跪算盤嗎？」
搶攻台灣啦啦隊市場大餅 三上悠亞加盟Formosa Sexy
日前，三上悠亞風光宣布加入TPBL職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy，搶食台灣啦啦隊女神的市場大餅，她選擇「25」為自己的專屬背號，三上悠亞說，會選25的原因，為希望以其日文諧音「開心的笑」帶給大家開心的笑容。
三上悠亞去年即以「一日啦啦隊」身分，現身夢想家主場應援，這次正式宣告加盟Formosa Sexy，預計未來會現身6場夢想家主場賽事，為自家球隊應援。
資料來源：黃豪平IG
