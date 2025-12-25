我是廣告 請繼續往下閱讀

YouBike坐墊遭180度反轉！內行公布真相不是惡作劇：超有良心

▲有民眾過去發現YouBike自行車坐墊被反轉，以為是上一個使用者惡作劇，沒想到真相誤會大了。（圖／IG@youbike_tw）

留言中就有內行透露，坐墊之所以被使用者「反轉」，有時候代表著這台車出現故障問題，待官方進一步維修，因此才被反轉標記，提醒民眾別隨意出租

YouBike租借站上有時會被發現「坐墊反轉」的腳踏車，其代表著是車輛可能出現問題待維修。

▲YouBike官方表示，倘若租借時發現遇到故障車輛，建議可以將故障車子還車於原本的租借站點，並協助將坐墊調低後反轉180度。（圖／IG@youbike_tw）

YouBike自行車故障怎麼辦？不只反轉坐墊「2招緊急通報」

接著使用「APP維修通報」或「致電客服人員」，YouBike方面就會立即派員前往維修檢查。

若車輛出現故障問題，可於5分鐘內還車於原本的租借站點後，可立即租借其它車輛。