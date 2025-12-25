YouBike公共自行車是台灣民眾短程移動的交通工具，全台租借站眾多，不少地方都能看見它的身影，但你曾發現部分YouBike車輛「坐墊都被180度反轉」嗎？根據YouBike官方表示，YouBike坐墊被反轉並不是惡作劇，代表車輛「故障待維修」，是YouBike不可不知的通關密語，不過眾多使用者並不知道，經常直接騎走，提醒民眾下次租借時要多加注意。
YouBike坐墊遭180度反轉！內行公布真相不是惡作劇：超有良心
過去有網友在Threads貼出照片，只見畫面中，該處YouBike站點僅剩下一台可租借，但坐墊卻疑似被其他人180度反轉，下一位使用者完全沒辦法騎乘，讓他不滿砲轟「上輪用車的人，你一定要這麼惡質嗎？」
怎料，背後真相也跟著180度反轉！留言中就有內行透露，坐墊之所以被使用者「反轉」，有時候代表著這台車出現故障問題，待官方進一步維修，因此才被反轉標記，提醒民眾別隨意出租，「你知道他是好心告訴你這輛車故障嗎？這是YouBike使用者的善良」、「看到被翻轉的椅子，是代表車輛有問題，不要借，上一位借車的人有良心」。
YouBike坐墊為何180度反轉？一堆人不知亂翻正慘了
事實上，YouBike官方過去曾在IG透過影片解答，表示「坐墊反轉」是YouBike不可不知的通關密語，YouBike租借站上有時會被發現「坐墊反轉」的腳踏車，其代表著是車輛可能出現問題待維修。
當時影片曝光後，讓不少使用者感到訝異，許多人都以為坐墊反轉只是惡作劇，甚至還會將坐墊翻正，直接租借騎走，「傻眼我都直接騎走」、「謝謝官方的宣導，真的很多人都直接轉回來」、「我很常看到坐墊反的，還是會有人把它擺正租去騎，然後在那邊碎碎念車子幹嘛椅墊弄歪」。
YouBike自行車故障怎麼辦？不只反轉坐墊「2招緊急通報」
YouBike官方表示，倘若租借時發現遇到故障車輛，建議可以將故障車子還車於原本的租借站點，並協助將坐墊調低後反轉180度，避免下一位民眾租借使用，接著使用「APP維修通報」或「致電客服人員」，YouBike方面就會立即派員前往維修檢查。
官方網站也有提醒民眾，建議在騎乘YouBike前事先檢查煞車功能、前後輪胎壓、車燈和調整坐墊，若車輛出現故障問題，可於5分鐘內還車於原本的租借站點後，可立即租借其它車輛。最後提醒民眾，倘若下次在YouBike租借站點遇上「坐墊被反轉」的自行車，千萬不要進行租借，也不要手動將其翻回來，以免租借後發生危險。
YouBike官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
過去有網友在Threads貼出照片，只見畫面中，該處YouBike站點僅剩下一台可租借，但坐墊卻疑似被其他人180度反轉，下一位使用者完全沒辦法騎乘，讓他不滿砲轟「上輪用車的人，你一定要這麼惡質嗎？」
YouBike坐墊為何180度反轉？一堆人不知亂翻正慘了
事實上，YouBike官方過去曾在IG透過影片解答，表示「坐墊反轉」是YouBike不可不知的通關密語，YouBike租借站上有時會被發現「坐墊反轉」的腳踏車，其代表著是車輛可能出現問題待維修。
當時影片曝光後，讓不少使用者感到訝異，許多人都以為坐墊反轉只是惡作劇，甚至還會將坐墊翻正，直接租借騎走，「傻眼我都直接騎走」、「謝謝官方的宣導，真的很多人都直接轉回來」、「我很常看到坐墊反的，還是會有人把它擺正租去騎，然後在那邊碎碎念車子幹嘛椅墊弄歪」。
YouBike官方表示，倘若租借時發現遇到故障車輛，建議可以將故障車子還車於原本的租借站點，並協助將坐墊調低後反轉180度，避免下一位民眾租借使用，接著使用「APP維修通報」或「致電客服人員」，YouBike方面就會立即派員前往維修檢查。
官方網站也有提醒民眾，建議在騎乘YouBike前事先檢查煞車功能、前後輪胎壓、車燈和調整坐墊，若車輛出現故障問題，可於5分鐘內還車於原本的租借站點後，可立即租借其它車輛。最後提醒民眾，倘若下次在YouBike租借站點遇上「坐墊被反轉」的自行車，千萬不要進行租借，也不要手動將其翻回來，以免租借後發生危險。
YouBike官網