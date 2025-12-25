有網友在Threads發文指出，家中使用的GUXON巧方塊雙線行動電源，在清晨充電時突然爆炸起火，導致屋內布滿濃煙，所幸即時滅火一家四口與寵物皆平安。對此，有消防員現身說法，強調鋰電池火災「使用滅火器沒用」，正確做法是立即拿身邊的水暫時冷卻並壓制火勢。GUXON也發出召回公告，同時提醒用戶如果有相同的產品要暫停使用。
網友還原事發經過，表示當初認為台灣品牌的行動電源較安全，因此幫孩子與妻子都更換了該品牌的產品。事發當日清晨，孩子使用Type-C線連接行動電源與電動桌插座進行充電，不料07:37分突然傳出爆炸聲，隨即行動電源就瞬間自燃且火勢猛烈，瞬間家中充滿鋰電池燃燒後的白煙，所幸即時滅火。原PO心有餘悸地表示，如果發現時間再晚個 2 分鐘，全家可能就陷入火海。
消防員示警：鋰電池起火「滅火器沒用」
針對此類鋰電池自燃意外，有消防員在留言區回覆，行動電源起火屬於熱失控，千萬不要浪費時間拿乾粉、CO2 或海龍滅火器，因為這些都無法抑制熱失控反應。正確滅火3步驟：
1. 立刻澆水降溫：馬上拿身邊的飲料或礦泉水澆淋，暫時冷卻並壓制火勢。
2. 浸泡水中：待火勢壓制後，使用夾子如烤肉夾將電池夾起，丟入已裝水的桶中。一定要確認水桶內已裝水七分滿，確保電池完全浸泡。
3. 觀察氣泡：確認水中沒有冒泡、安全後再移動。
消防員也提醒，行動電源燃燒產生的煙霧具有毒性，建議吸入濃煙的民眾務必前往醫院檢查。
出事的行動電源廠商GUXON古尚也出面說明，經稽核發現型號 GFC10000「巧方塊雙線行動電源」之特定批次（批號：GK25004093），因電芯原料供應商未經核准自行更換原料，致特定批次產品其電芯原料與原先驗證條件存在差異，在特定情況下，可能導致極少數產品內部隔膜絕緣性能下降，進而產生潛在安全風險，因此啟動「預防性召回措施」，並請持有該批次產品之消費者即刻停止使用，以確保使用安全。
召回產品資訊
產品名稱：GUXON 巧方塊雙線行動電源
型號：GFC10000
批號：GK25004093（印於產品本體背面）
生產日期：2025年4月
召回流程：詳見GUXON官網
資料來源：＠taiwancasalin Threads、GUXON官網
出事的行動電源廠商GUXON古尚也出面說明，經稽核發現型號 GFC10000「巧方塊雙線行動電源」之特定批次（批號：GK25004093），因電芯原料供應商未經核准自行更換原料，致特定批次產品其電芯原料與原先驗證條件存在差異，在特定情況下，可能導致極少數產品內部隔膜絕緣性能下降，進而產生潛在安全風險，因此啟動「預防性召回措施」，並請持有該批次產品之消費者即刻停止使用，以確保使用安全。
