元老級電競實況女神蝴蝶兒（陳霓媗）雙喜臨門！繼日前驚喜宣布閃婚後，今（25）日聖誕節再度無預警拋出震撼彈，於社群平台甜曬超音波照宣布懷孕喜訊。她感性表示：「今年的聖誕禮物有點特別」，證實已升格準人母，寶寶預計將在明年誕生。消息曝光後，大批「老蝶寶」紛紛湧入留言區，直呼這是最棒的聖誕大禮。
聖誕節報喜！元老級電競女神蝴蝶兒懷孕了
曾為《英雄聯盟》台服最強女子選手、在Twitch擁有極高人氣的蝴蝶兒，選在聖誕節這天向粉絲獻上大禮。她在IG分享超音波照片，溫馨寫下：「今年的聖誕禮物有點特別。小小的你，正在我的身體裡慢慢長大！明年就可以跟你見面了」。蝴蝶兒透露自己即將迎來新生命，也讓不少一路看她直播多年的粉絲驚訝不已。
閃婚後進度神速，神祕老公身分掀熱議
其實蝴蝶兒前幾天才剛宣布婚訊，她當時曬出手戴婚戒的照片，害羞透露：「我找到屬於自己的車銀優了！」 雖然她並未公開老公的真實身分，表示想要先好好收藏這份新生活，但從宣布結婚到公開懷孕喜訊僅隔短短數日，進展讓網友笑稱「這車速太快」，也有不少粉絲好奇孩子父親的廬山真面目。
從「女法師」到準媽咪 粉絲感動見證
現年28歲的蝴蝶兒過去曾是AHQ電競女子戰隊成員，當年因擅長中路英雄「阿璃」聞名，是實況圈少數能參與《英雄聯盟》爬梯賽的頂尖女性玩家。近年她雖轉戰德州撲克領域且表現亮眼，但始終與觀眾保持良好互動，自然、不愛洗頭的隨興個性深植人心。
隨著喜訊傳開，留言區瞬時被祝福灌爆，網友感嘆：「有種看到小孩長大的感覺」、「從少女看到阿姨，蝴蝶終於有小蝴蝶了」、「老蝶寶了！好感動啊」。此外，過去曾與蝴蝶兒曖昧過的話題實況主「超負荷」（張家盛）也意外遭到網友點名tag，好奇他得知蝴蝶兒懷孕的反應會如何？是否有送上祝福。
來源：蝴蝶兒IG
