中信兄弟韓籍PS女孩、26歲邊荷律來台1年多，集呆萌與性感於一身的她，擁有「韓國甜心」、「邊邊」、「吐司邊」等暱稱。昨（24）日聖誕夜前夕，邊荷律分享一組在聖誕樹前俏皮彎腰的照片，由於她穿低胸小禮服，豐滿上圍見客，十分性感，引來5.6萬人按讚。
邊邊聖誕樹前秀好身材 粉絲：根本迪士尼公主
曝光的相片，邊荷律梳著大波浪公主頭髮型，穿一件白色蕾絲裙小禮服，上半身馬甲托出傲人雙峰，她在高聳聖誕樹前傾身留影，深邃事業線一覽無遺，加上一雙鉛筆纖腿和無害表情，讓人著迷她的女神魅力。
邊荷律在配文寫下：「我喜歡聖誕節。」大批粉絲蜂擁至留言區表示：「白雪公主」、「頭髮放下來真漂亮！可以多放下來嗎」、「根本迪士尼公主」、「比起聖誕節，我更喜歡妳！」還有人發現她變瘦許多，連林襄、李晧禎等啦啦隊女神都來點讚。
吃貨女神執行減重計畫 成功甩掉4公斤肥肉
其實，邊荷律特別愛吃台灣小吃，如涼麵、雞絲飯和超商的米漢堡，為名副其實的「吃貨」，身高164公分、身材還算勻稱的她，依舊進行飲食控制，日前她在粉專透露，自己已經成功減掉4公斤，體脂肪則是掉了6公斤。
「雖然忍住想吃的東西，努力運動有點辛苦，但大家都說我變漂亮了！以前太小穿不下的衣服現在又能穿了，真的超開心！」邊荷律寫道，她還說，自從來到台灣以後，感覺自己變成更努力的人，成就感滿滿，感謝一路幫她加油的粉絲，以後會更加努力，請大家繼續守護她。
資料來源：변하율 / 邊荷律IG
