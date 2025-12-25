我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年末倒數，為配合跨年煙火施放及散場疏運，新北捷運公司今（25）宣布，淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線自12月31日起連續營運42小時不打烊。其中，淡海輕軌31日下午3時至5時，將加發藍海線班次，提升前往漁人碼頭運能；下午5時至晚間11時重點疏運時段，濱海沙崙站（V09）至崁頂站（V11）區間改以公車接駁服務，以利列車調度使用，接駁車班距約5至8分鐘。新北捷運表示，明年1月1日凌晨0時至6時，淡海輕軌全線與安坑輕軌維持30分鐘一班車。環狀線也配合通宵運行，31日深夜11時至隔天凌晨1時，班距約12分鐘；凌晨1時至6時班距約15分鐘。另外，針對大眾運輸系統安全防護，新北捷運公司今天凌晨在大坪林站進行「114年度環狀線多重災害模擬演練」，模擬列車發生歹徒隨機持刀攻擊及投擲煙霧彈的情境，驗證行控中心緊急應變機制、警消單位快速支援，以及落實「旅客互助自主防衛」，運用車廂內的盾甲包、防割手套及滅火器進行防衛，爭取避難時間。新北捷運公司強調，持續與新店警分局、交通警察大隊、消防局及台北捷運公司等單位跨界聯防，築起安全防護網。同時也提醒旅客，搭乘捷運時應留意周遭狀況，若發現異常人事物，立即使用車廂對講機通報站務人員。