中央氣象署表示，大陸冷氣團南下襲台，今（26）日清晨，中部以北、宜蘭只有12至14度，局部地區更是只有9至11度，白天也只有16至18度，桃園以北、宜蘭降雨時間長，且有局部較大雨勢，北部高山則有降雪機會。
今天的天氣：冷空氣開始南下 越晚水氣越多
12月26日今天的天氣，氣象署指出，清晨中部以北、宜蘭低溫12至14度，南部、花東14至16度，白天高溫在北部、宜花16至18度，中南部21至23度，降雨方面，北部、東半部、中南部山區有局部降雨。
氣象署提醒，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區降雨時間長，有局部大雨，中南部平地有零星降雨機會，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
環境部提及，大陸冷氣團南下及影響，環境風場為東北風，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。
明天的天氣：全台有雨 入夜氣溫跌破10度
12月27日明天的天氣，氣象署提及，水氣減少，桃園以北、東半部、恆春、各山區仍有短暫雨，新竹以南平地恢復多雲到晴，中部以北、東半部3000公尺以上高山仍有零星降雪。全台各地低溫12至15度，高溫在北部、東半部19至22度，中南部23至25度。
一周天氣：高山有下雪機會 下周一才回暖
氣象署說明，周日僅剩基隆北海岸、東半部、恆春、大台北山區偶爾有雨，其它地區多雲到晴，下周一（12月29日）水氣更少，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、宜花及台東有零星降雨，下周二至元旦（12月30至1月1日）主要受東北季風影響，桃園以北、基隆北海岸、宜蘭可能出現降雨。
資料來源：中央氣象署、環境部
