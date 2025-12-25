我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱孝天（左一）粉碎F4的合體夢，如今態度大轉彎，放低姿態為不當言論致歉。（圖／朱孝天IG）

朱孝天近期接連對相信音樂、阿信、F4爆料及控訴諸多未經證實的消息，負面爭議纏身，他今（25）日深夜發布聲明，指出F4合體以來持續遭受網路暴力，讓他的精神承受巨大壓力，導致情緒失控，對外發表許多有失妥當的言論，對此，他要誠摯地跟公眾致歉。稍早，朱孝天在微博、IG發布聲明表示，自從F4合體後，自己持續受到網路暴力，精神上承受巨大壓力，且情況越演越烈，不僅影響他的工作也波及到家人，讓他身心俱疲，「我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。」此外，朱孝天曾經說自己接受國台辦調查「黑幕」一事，他澄清：「本人此前提及『國台辦』的相關言論，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。」同時表示，自己已經反省自身言行，未來會更謹言慎行。朱孝天昨天疑似在粉絲群組表示，這段時間自己遭遇大量網路攻擊，其他3名成員言承旭、吳建豪、周渝民卻依舊在舞台上活動、持續發展事業，甚至用「悶聲發大財」形容F3的選擇，他反問粉絲4人若真的再度見面，是否還能毫無芥蒂地站在同一個舞台上演出，並自答：「反正我演不出那種感覺了！」至於粉絲問及F4是否還有重聚的可能，朱孝天態度相當悲觀，他不僅直言F4未來合體機率趨近於零，甚至脫口「以後可能不會再見面」，此外，有粉絲建議他不要把事情鬧這麼僵，朱孝天回說：「我選擇不公開那三個要求已經很是看在阿信的面子上了...」接連猶如開地圖砲的發言，讓外界感到震驚。本人就近期相關事宜，作出如下澄清與致歉：自今年九月“F4合體”相關事件發生以來，我持續遭受網絡暴力侵擾，精神承受巨大壓力。近期這一情況愈演愈烈，不僅嚴重干擾了我的正常工作節奏，更無端波及家人的平靜生活，讓我身心俱疲。在持續的惡意攻擊私信裹挾下，我因情緒失控，在與他人私信溝通中發表了有失妥當的言論。相關言論後續引發了不必要的揣測，客觀上佔用了公共資源，在此我向公眾致以誠摯的歉意。事件引發爭議後，我深刻反思了自身言行，面對紛擾時，我未能以理性態度克制情緒，亦未能以妥當方式妥善應對，做出了錯誤的示範，再次深表歉意。此外，本人此前提及“國台辦”的相關言論，與實際情況並不相符，特此作出澄清並表達誠摯歉意。感謝各界的理性關注與監督，再次誠懇致歉。同時，懇請大家尊重個人及家人隱私，共同維護清朗的網絡空間。後續我會更謹言慎行，也請大家理性看待網絡言論。聲明人：朱孝天2025年12月25日