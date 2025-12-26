我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國近日再度陷入霧霾困擾，細懸浮微粒濃度明顯升高。官方最新監測顯示，全國將近一半地區的PM2.5數值已達不安全等級，首都曼谷也未能倖免，空氣品質亮起警示燈號。根據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，泰國地理資訊與太空技術發展局GISTDA於25日公布最新數據，包括曼谷在內，全國共有36個地區的PM2.5濃度介於每立方公尺37.6至78.7微克之間，普遍高於官方設定的安全標準37.5微克。其中，位於曼谷西南方的沙沒沙空府，監測到的PM2.5濃度高達每立方公尺78.7微克，屬於對健康具有高度風險的等級。相關單位提醒，長時間暴露在高濃度細懸浮微粒環境中，恐增加呼吸道與心血管疾病風險，呼籲民眾減少戶外活動，外出時務必配戴口罩。隨著乾季持續，加上交通排放與周邊地區露天燃燒影響，泰國空氣品質短期內恐仍難以明顯改善。環保與衛生單位也持續呼籲，應加強跨區域空污管制，降低霧霾對民眾健康的長期衝擊。