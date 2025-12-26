我是廣告 請繼續往下閱讀

入冬最猛冷氣團來了！北部1天離譜暴跌14度「週末又濕又冷」

這波冷空氣台北觀測站降至13.1度，已經符合「大陸冷氣團」定義，而且是入冬以來最強。

▲入冬最強冷氣團來襲，北部前一天還有24度高溫，突然變成10度讓不少人感覺「瞬間變冬天」。（圖／記者陳明安攝）

北部、東半部有局部短暫雨，今日北台整天「濕冷」、明日氣溫微升仍偏冷

各地今天及明天氣溫最低仍在10度上下，包括北部10度至16度、中部11度至20度、南部13度至24度、東部12度至23度。

▲冷氣團襲台，氣溫逐漸下滑，週五清晨超冷低溫剩下10度，要到週日才會逐漸回暖。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

冷氣團來襲溫度下探10度、水氣多！台灣週末急凍全變藍色

今天溫度最低下探到10度上下、水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長

加上包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣以及金門縣