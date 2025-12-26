入冬最強冷氣團來了！氣象專家吳德榮今（26）日表示，今天清晨最低溫在新北石碇區僅有10.1度，北台灣受到大陸冷氣團影響，全天濕冷；中南部則是早晚都冷，白天舒適微涼。全台灣週末天氣寒冷全變藍色，民眾外出一定要注意保暖，不少人都相當傻眼表示：「昨天24度還在穿短袖，一個晚上就變成10度是怎樣！真的是有夠離譜的天氣。」
入冬最猛冷氣團來了！北部1天離譜暴跌14度「週末又濕又冷」
吳德榮在專欄「洩天機教室」貼文指出，這波冷空氣台北觀測站降至13.1度，已經符合「大陸冷氣團」定義，而且是入冬以來最強。今天截至清晨5時32分，本島平度最低氣溫依序為新北石碇區10.1度，桃園楊梅區10.3度，新竹關西鎮10.9度，對比前一天高溫還有24度的北部來說，讓許多人有「瞬間變寒冬」的感覺！
吳德榮說，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天以及明天兩天受到大陸冷氣團影響，北部、東半部有局部短暫雨，今日北台整天「濕冷」、明日氣溫微升仍偏冷；中南部平地多雲，早晚偏冷、白天舒適微涼，山區偶有零星飄雨機率。各地今天及明天氣溫最低仍在10度上下，包括北部10度至16度、中部11度至20度、南部13度至24度、東部12度至23度。
吳德榮提到，這波冷空氣要到下週日（28日）才會逐漸轉乾，北台灣雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率；下週一（29日）季風減弱，天氣開始回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨的機率。
冷氣團來襲溫度下探10度、水氣多！台灣週末急凍全變藍色
中央氣象署也提到，今天溫度最低下探到10度上下、水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，且有局部大雨發生的機率；而如果溫度及水氣配合，中部、花蓮3000公尺以上高山及北部、宜蘭2000公尺以上山區，有局部降雪、下冰霰或結冰的機率。
氣象署今天清晨也針對6縣市發布低溫特報，加上包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣以及金門縣；而NCDR災害防救中心資料也顯示，全台灣週末急凍變成藍色，從週六下午開始溫度才會逐漸回升，但北部依舊寒冷，中南部還是要留意早晚溫差非常大，要適度調整外出穿著！
資料來源：洩天機教室、中央氣象署、NCDR災害防救中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮在專欄「洩天機教室」貼文指出，這波冷空氣台北觀測站降至13.1度，已經符合「大陸冷氣團」定義，而且是入冬以來最強。今天截至清晨5時32分，本島平度最低氣溫依序為新北石碇區10.1度，桃園楊梅區10.3度，新竹關西鎮10.9度，對比前一天高溫還有24度的北部來說，讓許多人有「瞬間變寒冬」的感覺！
吳德榮提到，這波冷空氣要到下週日（28日）才會逐漸轉乾，北台灣雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率；下週一（29日）季風減弱，天氣開始回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨的機率。
中央氣象署也提到，今天溫度最低下探到10度上下、水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，且有局部大雨發生的機率；而如果溫度及水氣配合，中部、花蓮3000公尺以上高山及北部、宜蘭2000公尺以上山區，有局部降雪、下冰霰或結冰的機率。
氣象署今天清晨也針對6縣市發布低溫特報，加上包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣以及金門縣；而NCDR災害防救中心資料也顯示，全台灣週末急凍變成藍色，從週六下午開始溫度才會逐漸回升，但北部依舊寒冷，中南部還是要留意早晚溫差非常大，要適度調整外出穿著！