中央氣象署今（26）日表示，受到大陸冷氣團來襲影響，玉山北峰今天清晨6時28分至38分降雪，雖然沒有覆蓋地面、沒有雪深，但薄薄一層雪白美景依舊。根據氣象署資料顯示，今晨玉山最低溫達到零下5.5度，同時這也是玉山今年第三次下雪囉！
玉山今年第三次下雪！冷氣團發威降到-5.5℃
玉山今年初雪落在11月20日，隨後在上週12月20日冷空氣來襲時又降雪，這次入冬最猛冷氣團再來，氣象署資料顯示，玉山清晨5時10分最低溫達到零下5.5度，在清晨6時28分至38分於玉山北峰降雪，沒有完全覆蓋地面也沒有雪深，不過已經是今年玉山第三次下雪。
氣象署指出，這兩天入冬最強冷氣團來襲，週末如果溫度及水氣配合，中部、花蓮3000公尺以上高山及北部、宜蘭2000公尺以上山區，有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，想追雪的民眾可以留意。
入冬最強冷氣團來襲！週末北部溼冷、中南部早晚溫差超大
氣象署今天清晨也針對6縣市發布低溫特報，加上包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣以及金門縣，北部地區今天至明天都呈現濕冷狀態，最低溫依舊下探10度；中南部則是明天開始逐漸回溫，不過早晚溫差還是非常大，氣溫不超過15度，早晚外出保暖穿著要特別留意。
另外雨勢方面，氣象署說，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，且有局部大雨發生的機率，外出也要記得攜帶雨具。
資料來源：中央氣象署
