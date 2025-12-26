我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱孝天昨（25）日深夜透過IG針對失言部分公開道歉。（圖／翻攝自朱孝天IG@kenchu9）

「皇帝投胎」說法曝光 自曝婚前感情史

▲朱孝天（如圖）4年前談到跟老婆韓雯的婚姻時，直言自己是皇帝投胎。（圖／翻攝自朱孝天IG@kenchu9）

與團隊撕破臉 情緒發言引爆連鎖效應

▲朱孝天（左一）粉碎F4的合體夢，如今態度大轉彎，放低姿態為不當言論致歉。（圖／翻攝自朱孝天IG@kenchu9）

曾為男團F4成員的朱孝天，近期因與所屬團隊關係破裂、接連在網路上發言引發爭議，成為輿論焦點，就在他於昨（25）日晚間透過IG限時動態公開道歉、試圖為連日風波止血後，網路上卻再度掀起討論，有網友挖出他4年前接受媒體採訪時提到自己是皇帝投胎，直言：「不然怎麼會有那麼多女生伺候我！」甚至緊急關閉留言區，試圖止血不讓自己繼續被炎上。朱孝天在道歉聲明中坦言，自今年9月F4相關合作討論浮上檯面後，自己長期承受網路攻擊與高度壓力，身心狀態備受影響，才會在與他人私下溝通時，發表不夠理性的言論，他直言相關發言已造成外界誤解與不必要揣測，對此深感抱歉，並承認「未能以理性態度克制情緒，做出了錯誤示範」。其中，他也特別澄清先前提及「配合國台辦調查」的說法與實際情況不符鄭重致歉，接著隨即關閉評論功能，並啟用「僅限關注者留言」與防護模式，轉發區內容也同步隱藏，相關舉動再度引發討論。被翻出的舊片段，來自朱孝天談及婚後生活的專訪內容，當時他分享與妻子韓雯雯的日常互動，語氣輕鬆、自嘲意味濃厚，他形容自己過去在感情中「被照顧得很好」，甚至半開玩笑地說出：「我一直覺得自己像是皇帝投胎，不然怎麼會有那麼多女生伺候我！」接著又補充結婚後角色對調，現在反而是自己願意多付出、照顧另一半。值得一提的是，朱孝天這段採訪影片至今仍可在影音平台上找到，當年留言區多半給予正面評價，認為朱孝天坦率分享婚姻狀態，也肯為妻子改變生活習慣，甚至被形容為「反差型妻奴」，然而隨著他近日深陷爭議，輿論氛圍出現明顯轉向，過去被視為幽默自嘲的說法，如今被部分網友重新檢視，認為用詞不當，甚至可能引發性別觀感爭議。回顧近期事件，朱孝天先是指控自己「被退出」F4合作計畫，未參與新歌與巡演，隨後又多次對外發表尖銳言論，包括批評團體作品，並對所屬唱片公司與阿信冷嘲熱諷，導致輿論急遽升溫，面對批評聲浪，他最終選擇公開道歉，坦承情緒失控、言行失當，並表示未來將更加謹慎，也希望外界尊重其個人與家人隱私。隨著「皇帝投胎」舊言論被翻出，網路討論再度呈現兩極，有網友直言如今再看這段內容「尷尬到不行」，認為相關說法容易引發女性不適；也有人替朱孝天緩頰，指出那只是當年在特定情境下的玩笑話，與近期爭議無必然關聯。