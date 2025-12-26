我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱孝天（左一）與F4合體夢碎後，多次在社群上發表情緒性發言。（圖／翻攝自朱孝天IG@kenchu9）

群組發言外流 私下抱怨升級公共事件

▲朱孝天昨（25）日深夜透過IG針對失言部分公開道歉。（圖／翻攝自朱孝天IG@kenchu9）

中國媒體披露取證進度 法律風險浮上檯面

藝人朱孝天於昨（25）日深夜緊急發文道歉，坦承自己因情緒失控，在私下溝通中發表了「有失妥當的言論」，並對造成外界揣測與占用公共資源致歉，這場道歉來得突然，關鍵導火線正是他先前在粉絲群組中，點名質疑中國大型售票平台大麥與黃牛掛鉤，相關截圖外流後迅速在中國社群網路延燒，最終引來平台方強硬回應，相關單位也馬上蒐證、取證反擊。朱孝天近期因與團隊合作破局、F4合體無疾而終，情緒狀態明顯起伏，頻繁在粉絲群組抒發不滿，未料其中一段針對售票亂象的指控被截圖轉傳，內容直指大麥與黃牛存在不當關係，由於大麥在中國演唱會市場占有關鍵地位，相關說法迅速被放大檢視，使原本屬於藝人私下抱怨的言論，瞬間升級為涉及商業信譽與市場秩序的公共議題。面對外界質疑，大麥隨即透過客服與官方回應管道澄清，強調平台對黃牛行為「零容忍」，票價由主辦單位依市場規則制定，平台僅依法執行售票流程，否認與任何第三方合作抬價，相關說法被多家中國媒體轉載後，輿論焦點逐步從藝人言論，轉向指控是否屬實、是否構成不實陳述。朱孝天最終道歉的關鍵轉折點，出現在陸媒披露平台後續動作，據希大麥相關人員對外表示，已就網路上流傳的不實資訊完成取證，並「保留採取一切法律措施，追究造謠方責任的權利」，此番表態被解讀為正式的法律警告，也讓外界意識到事件已不只是輿論攻防，而是可能涉及名譽與責任歸屬的法律層面。在平台完成取證並釋出強硬立場後，朱孝天選擇迅速踩煞車，於昨日深夜發出道歉聲明，承認發言不當並澄清部分內容與實際情況不符，業界人士分析，這樣的時間點並非巧合，而是為了在事態進一步擴大前止血降溫，避免爭議全面升高為跨境法律糾紛。