天氣冷颼颼，讓人更想吃鍋，連鎖火鍋品牌「肉多多火鍋」近日推出299元方案，引起網路討論，「肉多多火鍋」表示，每人只要299元，就能享有5盎司肉盤加上自助吧的70種食材吃到飽，全台門市皆適用，其中淡水店、西門店限定僅平日，其他門店不分平假日，活動期限至2026年1月30日。另外也有不少人大推「涮乃葉」，因平日有中午不限時，能狂吃5小時。
冷天就是要吃鍋，Dcard上有網友討論起隸屬樂多多集團的「肉多多火鍋」，原本品牌主打肉量份量大，創店當時用套餐形式供餐，近幾年改為「半自助式吃到飽」。另外還於平日午餐、晚間宵夜時段有每人268元，沒有肉盤但可以享有70種品項自助吧吃到飽。
除了每人268元的「無肉」方案，事實上，「肉多多火鍋」近日更是推出了「299元輕量級套餐」，等於比原本的方案再多了31元就能多一盤肉！且全台門市中，僅淡水店、西門店限定僅平日，其他門店則不分平假日都適用。
該新方案為每人只要299元，就能享有5盎司肉盤加上自助吧的70種食材包含 蔬菜、火鍋料、飲料、冰品通通吃到飽，而肉盤則有活力梅花豬或是無骨雞腿肉2選1。重點是，竟然還可不限時，相當划算。
「肉多多火鍋」今年人氣超旺，還曾在網路觀察平台「網路溫度計」調查排行中，一舉拿下台式火鍋聲量冠軍，打敗其他強敵如狂一鍋、尬鍋、石二鍋等。
涮乃葉也被推 午餐從11:00吃到16:00 狂嗑5小時
也有不少人則是大推「涮乃葉」，平日午餐可以享有一次5小時，無限爽吃肉類、蔬菜、飯麵主食、甜點、飲料、冰品，最低460元起。涮乃葉表示，全店商業午餐以及幸福小資餐不適用於本活動，不適用分店還有：桃園台茂店、統一時代市府店、新竹SOGO巨城店、台中秀泰文心店。
「涮乃葉」平日午餐時段為11:00-16:00，平日14:30前入座都可以用餐到16:00，若是平日14:30 後入座，用餐為90 分鐘。隸屬同集團的「橫濱牛排」5小時吃到飽活動已確定延長到2026年2月6日，而「涮乃葉」是否也延長？《NOWNEWS》記者致電雲雀集團，業者表示，因為顧客反應熱烈，已確認涮乃葉的5小時無限爽吃活動同樣也將延長到20226年2月6日。
資訊來源：肉多多火鍋、涮乃葉
