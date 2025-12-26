我是廣告 請繼續往下閱讀

苗栗市街頭25日驚傳驚悚的隨機傷人事件！一名毒品人口、年約30歲的何姓男子，在傍晚5點左右突然持鐮刀攻擊一名路過的婦人，導致婦人腰部受傷流血，隨即被送往醫院救治。令人心驚的是，何男在行兇後並未收手，隨即跑進附近的一家便利商店，試圖再次揮刀攻擊店員，所幸店員即時閃避沒有受傷、迅速報警，警方到場後，發現何男神智不清、眼神呆滯，火速將他制伏並戒護就醫，全案依傷害與恐嚇罪嫌偵辦，至於詳細的犯案動機仍有待警方進一步調查釐清。事發在25日16時55分許，當時苗栗市一名何姓男子因不明原因，在源林街持鐮刀攻擊一名路過的婦人，造成婦人左側腰部受到鈍挫傷，婦人隨即送醫治療，所幸傷勢並無大礙。至於行兇後的何姓男子並未就此停手，而是徒步離開現場，並在短短不到十分鐘後，入為公路一家超商持刀作勢攻擊櫃檯店員，所幸該名店員反應迅速、即時閃避，才沒有受傷，並在事發後第一時間報警求助，防止事態進一步擴大。警方獲報後迅速趕抵現場，合力將持刀的何姓男子壓制逮捕。據了解，何男為毒品人口，被捕時疑似神智不清、眼神呆滯，被帶回派出所後依然無法正常言語表達。警方隨即通報心健中心指派社工到場協助，並先將何男戒護就醫。全案依傷害、恐嚇等罪嫌偵辦，至於詳細案情待進一步釐清。