今（26）日持續受大陸冷氣團影響，根據氣象粉專「天氣風險」表示，今晨平地最低溫為離島馬祖7.5度，台灣本島則是石碇區10.1度，今日各地局部地區仍有機會出現10度以下地溫，週末冷氣團減弱回暖，不過要注意，下週跨年夜受東北季風增強影響，將在陰雨綿綿的天氣度過今年最後一天，且1月2日冷空氣再度達大陸冷氣團等級，1月5日至7日預報顯示達寒流等級，屆時嘉義及花蓮以北都有10度以下機會，不過預報時間仍長，需要持續追蹤。
🟡跨年天氣陰雨綿綿！入冬首波寒流2026年報到「全台連3天超冷」
氣象粉專「天氣風險」分析師薛皓天預報指出，下週三（31）日為今年最後一日，受東北季風增強影響，中午起水氣將增多，北部、東部將轉陰陣雨天氣，預估跨年夜將為陰雨綿綿天氣。要注意的是明年東北季風持續影響，預估於下週五（2日）有機會再達大陸冷氣團等級，後續至下下週一起至下下週三（5日至7日）更有預報顯示達寒流等級，屆時嘉義及花蓮以北都有10度以下機會，加上水氣偏多，中部以北山區仍有再度降雪可能。不過預報時間仍長，是否達寒流等級需持續追蹤觀察。
🟡今晨最低溫7.5度！週末開始回溫
薛皓天表示，今天各地低溫明顯，平地最低溫出現在離島馬祖7.5度，台灣本島則是石碇區10.1度，不過各地近山區及平地空曠處仍有出現低於10度以下低溫。持續受大陸冷氣團影響，台灣位於中高層槽底位置，且有南支槽通過，整體雲量偏多，迎風面北部及東部為陰局部有短暫陣雨天氣。中部為多雲天氣，南部為多雲時晴天氣，各地白天普遍低溫在20度以下，僅南部可達20度。預估今夜至明晨仍是溫度較低時段，平地低溫大致為12~14度，局部近山區及空曠處有10度或以下低溫發生。
明（27）日冷氣團高壓中心出海強度將減弱，中高層持續有槽線通過台灣，北部及東部維持陰陣雨天氣，苗栗以南為多雲到晴天氣。氣溫方面，苗栗以北及花東高溫仍在20度左右，台中以南高溫為21至25度，往南轉熱。不過夜間各地低溫仍明顯，預估北部、東部低溫約14~16度，西半部受輻射冷卻影響，局部有12~14度，近山區仍有10度或以下低溫。
週日轉高壓迴流偏東風環境，迎風面北海岸、東北角及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，大台北地區為多雲時陰天氣，西半部地區為晴到多雲天氣。氣溫方面，各地高溫可來到20度，不過北部及東部仍較冷；新竹以南高溫為22至25度，整體會稍暖和。夜間清晨各地局部仍有14~17度機會，近山區及平地空曠處受輻射冷卻影響局部有12~15度機會。
🟡跨年前回溫好天氣！晴到多雲、氣溫舒適
下週一至下週二（29日、30日）維持高壓迴流偏東到東南風環境，除了東北部及東部地區為多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲天氣。氣溫方面，北、東部可稍回升至23度，西半部高溫約24~28度，整體氣溫舒適到暖和，夜間清晨西半部有輻射冷卻帶來10度以上溫差，局部低溫約13~16度，其餘地區低溫約15~17度。
