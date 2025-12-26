中央氣象署發布「大雨特報」、「強風特報」，今（26）日受東北風影響，基隆北海岸及臺北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，且包括新北市、桃園市、新竹市、新竹縣等局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請民眾外出要特別留意。
🟡大雨特報
📌影響時間：26日上午至27日
📍大雨：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣
🟡強風特報
📌影響時間：26日上午至27日晚上
📍黃色燈號（平均風6級以上或陣風8級以上）：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣。
氣象署預報指出，今（26日）清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花、東約14至16度，空曠地區溫度可能會再低一些，請務必做好保暖工作，白天高溫在北部及宜花約16至18度，感受較為濕冷，中南部高溫約21至23度。
在降雨方面，水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，中南部平地亦有零星降雨機會，外出建議攜帶雨具備用，此外，若溫度及水氣配合，中部、花蓮3000公尺以上高山及北部、宜蘭2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌影響時間：26日上午至27日
📍大雨：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣
📌影響時間：26日上午至27日晚上
📍黃色燈號（平均風6級以上或陣風8級以上）：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣。
在降雨方面，水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，中南部平地亦有零星降雨機會，外出建議攜帶雨具備用，此外，若溫度及水氣配合，中部、花蓮3000公尺以上高山及北部、宜蘭2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。