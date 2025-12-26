我是廣告 請繼續往下閱讀

▲佳娜（左）今年11月誕下第2胎「季季」，祖雄（右）全程體貼守候。（圖／翻攝自Hero Tai 祖雄臉書）

▲祖雄曬出一家四口健保卡，感慨台灣健保制度完善，「只希望在任何情況下，都能好好守護孩子。」（圖／翻攝自祖雄IG）

馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，今年11月迎來二寶兒子「季季」，昨（25）日他透過社群IG首度公開正面萌照，同時道盡育兒辛酸，近2個月大的季季接連受感冒、流鼻水及腸絞痛苦楚，夫妻倆每天必須清理鼻腔5、6次，頻繁進出醫院，這陣子心力交瘁，祖雄嘆道，祖雄於社群IG透露，自從佳娜生產完，離開月子中心後，生活陷入前所未有的混亂，近2個月大的季季接連遭受感冒、流鼻水及腸絞痛折磨，看著幼小的孩子呼吸不順、因腹痛啼哭不止，夫妻倆心急如焚，為了緩解孩子的痛苦，他們每天必須幫寶寶清理鼻腔5、6次，頻繁進出醫院，「我們幾乎沒有真正睡過一個完整的覺。」祖雄也說，自己累到沒關係，最心疼的莫過於佳娜，對方身體尚未完全復原，仍堅持定時起床哺乳，加上孩子半夜因不適哭鬧，每晚平均要起身3、4次，體力與耐心相當考驗，「我一直跟佳娜說：『等我們撐過這一切，回頭看，我們一定會為自己成為父母而感到驕傲』。」好在醫生表明季季持續好轉中，完善治療並無大礙。祖雄感慨地說，台灣完善的醫療制度是全家人最安心的靠山，不僅健保制度減輕了負擔，他也早已為孩子補齊相關保險，力求做好萬全準備，「只希望在任何情況下，都能好好守護孩子。無論多累、多難，我們都會用盡全力，維護季季的健康，也學著在混亂中，成為更穩定的大人。」語氣間展露滿滿堅定父愛，令人動容。