大陸冷氣團持續影響台灣，各地氣溫偏低，今（26）日中央氣象署發布「低溫特報」表示，白天局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範，新北市、宜蘭達到「非常寒冷」等級。
⚠️低溫特報
📍影響時間：26日白天
🟡橙色燈號（非常寒冷）：新北市、宜蘭縣
氣象署預報指出，今（26日）清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花、東約14至16度，空曠地區溫度可能會再低一些，請務必做好保暖工作，白天高溫在北部及宜花約16至18度，感受較為濕冷，中南部高溫約21至23度。
在降雨方面，水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，中南部平地亦有零星降雨機會，外出建議攜帶雨具備用，此外，若溫度及水氣配合，中部、花蓮3000公尺以上高山及北部、宜蘭2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
