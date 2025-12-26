台北跨年演唱會「台北最High新年城」堪稱是全台最夯的跨年狂歡去處，今年特別邀請到韓國傳奇女團KARA出席，還有韋禮安、畢書盡、蔡健雅等人氣歌星出席。但有民眾翻出2006年台北跨年晚會卡司陣容，發現當年表演名單更不得了，不僅有五月天、F.I.R等組合，還有張惠妹、蕭亞軒、孫燕姿等超強女星，讓台灣人嚇得直喊「不用寫名字都認識」。
台北跨年演唱會20年前卡司曝光！一整排頂級藝人看傻眼
有網友近日在Threads分享今年台北跨年演唱會卡司，海報照片提及有蔡健雅、韋禮安、畢書盡、高爾宣、KARA等超人氣藝人，同時也貼出2006年跨年演唱會海報，發現卡司更為驚人，當年出席歌手包括五月天、孫燕姿、張惠妹等天王天后，在現在來看根本是神仙陣容。
貼文曝光後，隨即眾多台灣人震驚留言，「以前不用寫是誰都認識」、「2006是不用打名字我都認得出來」、「2006年的海報，右邊5位化成灰都認得」、「那年代一堆超強作詞、作曲人，根本神仙打架」、「那個年代就歌手主要賺跨年場，現在紅的都自己開演唱會了」。
台北跨年演唱會20年前太狂！對比今年「唯一不變是它」
實際查詢「2006年台北跨年晚會」卡司陣容，當年出席藝人各個大咖，包括張惠妹、蕭亞軒、孫燕姿 、F.I.R、麻吉、 楊丞琳、五月天、許慧欣、阿杜、梁靜茹、王心凌、江美琪、麻吉、何潤東、李聖傑、張善為、歐得洋、 YAMMY、林宇中、元氣等人。
倒數時更有張惠妹、孫燕姿、蕭亞軒等人氣女星，主持陣容則有徐乃麟、曾國城、蔡康永、小嫻及艾莉絲。但多數人提及，隨著時間久遠，許多藝人現今身價非凡，且有更多可以表演的舞台，認為較難再見如此規模龐大的表演名單。
但值得一提的是，許多人對比2006年、2026年台北跨年演唱會海報，發現海報設計是唯一類似的，笑說「最High新年城用了20年」、「20年海報設計都同一位嗎」，意外讓跨年海報成為熱門話題。
2026台北最High新年城也強大！表演名單超猛「KARA隔12年終於來台」
不過今年台北跨年演唱會卡司同樣厲害！根據台北市政府公布資訊，本次最大驚喜莫過於韓國傳奇女團KARA睽違12年重返台灣舞台，將在台北獨家帶來表演，此外還有安心亞、蔡健雅、韋禮安、畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、U:NUS、美秀集團、高爾宣、李千娜等人氣歌手獻聲。
跨年倒數完畢後，緊接著還有周湯豪、玖壹壹壓軸獻唱，總計高達12組藝人出席。另外演唱會主持人還邀請吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓等人，將在2025年最後尾聲帶來更好更強的表演。
🟡2026台北跨年「台北最High新年城」活動資訊
時間：2025/12/31 19:00－2026/1/1 01:00
地點：台北市政府前市民廣場（信義商圈周邊同步規劃街區活動）
演唱會主持人：吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓
演唱會卡司：最新確定由韓國傳奇女團KARA睽違12年重返台灣舞台、台北獨家壓軸表演，還有安心亞、蔡健雅、韋禮安、畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、U:NUS、美秀集團、高爾宣、李千娜等，跨後周湯豪、玖壹壹緊接獻唱，總共12組卡司（順序有待確認）。
資料來源：台北市政府
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友近日在Threads分享今年台北跨年演唱會卡司，海報照片提及有蔡健雅、韋禮安、畢書盡、高爾宣、KARA等超人氣藝人，同時也貼出2006年跨年演唱會海報，發現卡司更為驚人，當年出席歌手包括五月天、孫燕姿、張惠妹等天王天后，在現在來看根本是神仙陣容。
台北跨年演唱會20年前太狂！對比今年「唯一不變是它」
實際查詢「2006年台北跨年晚會」卡司陣容，當年出席藝人各個大咖，包括張惠妹、蕭亞軒、孫燕姿 、F.I.R、麻吉、 楊丞琳、五月天、許慧欣、阿杜、梁靜茹、王心凌、江美琪、麻吉、何潤東、李聖傑、張善為、歐得洋、 YAMMY、林宇中、元氣等人。
但值得一提的是，許多人對比2006年、2026年台北跨年演唱會海報，發現海報設計是唯一類似的，笑說「最High新年城用了20年」、「20年海報設計都同一位嗎」，意外讓跨年海報成為熱門話題。
不過今年台北跨年演唱會卡司同樣厲害！根據台北市政府公布資訊，本次最大驚喜莫過於韓國傳奇女團KARA睽違12年重返台灣舞台，將在台北獨家帶來表演，此外還有安心亞、蔡健雅、韋禮安、畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、U:NUS、美秀集團、高爾宣、李千娜等人氣歌手獻聲。
跨年倒數完畢後，緊接著還有周湯豪、玖壹壹壓軸獻唱，總計高達12組藝人出席。另外演唱會主持人還邀請吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓等人，將在2025年最後尾聲帶來更好更強的表演。
時間：2025/12/31 19:00－2026/1/1 01:00
地點：台北市政府前市民廣場（信義商圈周邊同步規劃街區活動）
演唱會主持人：吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓
演唱會卡司：最新確定由韓國傳奇女團KARA睽違12年重返台灣舞台、台北獨家壓軸表演，還有安心亞、蔡健雅、韋禮安、畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、U:NUS、美秀集團、高爾宣、李千娜等，跨後周湯豪、玖壹壹緊接獻唱，總共12組卡司（順序有待確認）。
資料來源：台北市政府