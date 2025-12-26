我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「2006台北跨年晚會」卡司陣容驚人，包括張惠妹、蕭亞軒、孫燕姿 、F.I.R、麻吉、 楊丞琳、五月天等人氣歌手與組合。（圖／翻攝Threads）

▲「2006年台北跨年晚會」表演名單中，也可見人氣天團五月天出現。（圖／相信音樂提供）

倒數時更有張惠妹、孫燕姿、蕭亞軒等人氣女星，主持陣容則有徐乃麟、曾國城、蔡康永、小嫻及艾莉絲。

▲民眾對比兩者海報，發現在設計美學上雷同，僅有字體與排版部分不同。（圖／翻攝Threads、台北旅遊網臉書travel.taipei）

▲2026台北跨年「台北最High新年城」演唱會卡司一次看。（圖／台北旅遊網臉書travel.taipei）

🟡2026台北跨年「台北最High新年城」活動資訊