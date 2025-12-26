我是廣告 請繼續往下閱讀

被外界稱為「小英男孩」的鄭亦麟，近年在綠能與能源政策圈內活躍，卻捲入重大貪瀆爭議。台北地檢署調查指出，鄭亦麟涉嫌替東煒建設公司向台電關說電力配置，並以人頭顧問方式收取不法利益。檢方於今（26）日偵查終結，依貪汙等罪嫌起訴鄭亦麟及其父母、弟弟，其中鄭亦麟遭求刑14年，其餘家屬分別求處2年徒刑。檢調調查，東煒建設於2022年間規畫在台北市內湖區興建「安康數據中心」，因需大幅提高用電量，向台電申請增加饋線容量卻進展不順，遂找上長期遊走於綠能產官界的鄭亦麟協助。檢方懷疑，該案最終以較簡便方式取得高於原核定的饋線容量，已涉不當施壓。此外，東煒建設也一度取得泓德能源同意，共同推動安康數據中心計畫，但該案於2023年間因故中止，未實際落成營運。檢方指出，鄭亦麟疑似以親友掛名人頭顧問，向東煒建設收取顧問費，金額累計上百萬元。台北地檢署檢察官高文政指揮調查局於今年8月25日發動首波搜索，前往鄭亦麟住處及東煒建設、泓德能源等地蒐證，並聲押鄭亦麟、東煒建設創辦人陳健盛及其子陳冠滔，經法院裁定羈押禁見獲准。搜索當天，鄭亦麟疑似為滅證，從高樓拋棄手機，甚至對辦案人員出言恫嚇「知道我背後是誰？」相關行徑亦納入檢方起訴事實。至於泓德能源總經理周仕昌，則以100萬元交保；曾任泓德能源經理、亦為鄭亦麟友人的徐子敬，經訊後請回。檢調於11月再度發動第二波搜索，針對泓德能源進一步釐清金流與決策過程，補強相關事證，最終完成全案偵結並提起公訴。鄭亦麟為台大經濟系畢業，曾於前總統蔡英文任內進入民進黨智庫，並在林全擔任行政院長期間出任能源及減碳辦公室主任，後續歷任綠推中心副執行長、台船環海董事，並於2025年出任台灣智慧電能公司總經理，過去曾因與核能政策立場鮮明的學者黃士修筆戰，而在政壇與能源圈累積知名度。