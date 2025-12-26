我是廣告 請繼續往下閱讀

美國國防部（又稱戰爭部）23日發布「提交國會的年度報告：中國軍事與安全發展」，針對北京軍事實力進行最新評估，指出中國軍事現代化的短期目標，是要在2027年具備奪台能力，並揭露一旦北京決定採取軍事行動，可能考慮的4種軍事方案。對此，有新加坡媒體分析認為，中共高層從未公開給出兩岸統一時間表，長期與美國進行一場「戰略模糊vs.戰略靈活」的較勁，2027年究竟是不是「狼來了」，目前無從知曉，但2026年既是2027年的前奏，也是重要鋪墊。星媒《聯合早報》專文分析，解放軍在2027年具備奪台能力，跟解放軍計畫在2027年發動攻擊，其實是2個概念，因為人腦對數字特別敏感，往往會順勢聯想，覺得2027年就是關鍵時間點，有關「北京2027年攻台」近年被多次提及，幾乎成為非童話版的「狼來了」，就連台灣賴清德上個月宣布，投入400億美元強化國防及採購軍備時，也宣稱是為了因應北京2027年完成武統台灣的準備。分析認為，2027年之所以具有標誌性意義，主要有3個原因：解放軍建軍100週年；中共二十一大召開，習近平或尋求第四個任期；台灣前參謀總長黃曙光曾研判，中共若要攻台，至少得有3支航母戰鬥群，分別部署在台灣東北、東南與西南海域。隨著福建艦今年入列服役，2027年北京將具備3航母攻台能力。不過，分析提到，中國高層、智庫和媒體迄今為止，從未公開給出兩岸統一時間表，就如美國不明確表態，一旦北京攻台，是否介入協防台灣一樣，推行的是戰略模糊策略；所以北京也只強調統一意志堅定，不承諾放棄使用武力， 不明確統一時間表，以保持戰略靈活。分析指出，美國總統川普10月底在韓國釜山與習近平會面後曾告訴媒體，「川習會」沒提及台灣問題，但北京保證不會在他任內對台採取軍事行動，也明白對台動武的後果。如果川普說的話可靠，等他本屆總統任期在2029年1月結束，就意味著2027年不是台海衝突年。而且，2028年台灣也將舉行總統大選，北京理應先觀察藍營是否東山再起，國民黨若能重新執政，兩岸便有上談判桌的可能。分析也提醒，倒是2027年後的5年，也就是2032年，中共二十二大召開時，習近平歲數已明顯增長，若台灣問題沒有能載入史冊的實質性進展，比如和平協議沒簽、台灣繼續由綠營執政的話，台海局勢恐將變得更詭異，屆時美中綜合國力和軍事實力對比如何，將是最大變量。隨著時間從2025年邁向2026年，距離2027年又更進一步，2026年既是2027年的前奏，也是重要鋪墊，國際和區域地緣政治局勢若發生什麼巨變，勢必對2027年造成衝擊。