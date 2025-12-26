我是廣告 請繼續往下閱讀

▲權恩妃KWON EUNBI（如圖）將登上高雄跨年舞台，火辣辣造型今搶先曝光。（圖／年代提供）

▲2026亞灣跨年花火將在高雄施放，並搭配BLACKPINK〈JUMP〉與TWICE〈ONE SPARK〉歌曲。（圖／年代提供）

高雄跨年雙彩蛋曝光！高雄市政府今（26）日公開跨年晚會「2026雄嗨趴」2大亮點，首度在臺灣跨年的「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWON EUNBI預告以一襲紅色新造型現身，讓粉絲感受滿滿新年氣氛；「亞灣跨年花火」首度施放最大10吋的高空花火，並伴隨韓國女團BLACKPINK〈JUMP〉與TWICE〈ONE SPARK〉的音樂節奏，重現演唱會上經典與感動的瞬間，陪伴大家一起迎新年！全球爆紅的「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWON EUNBI首度擔任高雄跨年演出嘉賓，她表示：「這次跨年準備了非常適合新年氣氛，能和大家一起盡情享受的歌曲，還有深受大家喜愛的〈Underwater〉！」權恩妃KWON EUNBI也特別向粉絲致謝，她表示：「因為有你們，我才能在舞臺上更加閃耀。我會以更好的舞臺和音樂回報大家，祝大家在新的一年都能更幸福、健康！」對即將登上高雄跨年舞臺充滿期待。2026亞灣跨年花火，以繁星般閃耀的光點揭開序幕，接著以幾何線條般的煙火構築出「高雄─智慧之城」的光之網絡，緊扣高雄發光發熱的產業以及不斷創新的軟實力，最終以金銀光雨覆滿夜空，緊扣「光」的語言及美好記憶，讓夢想在高雄的光中綻放、大步前行，共同躍向2026年！高雄市長陳其邁表示，「2026雄嗨趴」跨年晚會以節目和演出，呈現高雄智慧城市和文化創意的亮點，市民朋友期待的亞灣跨年花火更濃縮了一整年的浪漫與精彩，在空中上演的五彩花火，回顧高雄從2023年高雄流行音樂中心開始點亮應援色，包括酷玩樂團、BLACKPINK、TWICE等，將城市應援發揮到極致。