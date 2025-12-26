我是廣告 請繼續往下閱讀

▲布魯克林貝克漢發布與妻子妮可拉佩茲雙手緊握的畫面，還寫道：「我的一切。」擺明了只要老婆，連家人都可以全部拋開。（圖／摘自 IG@brooklynpeltzbeckham）

▲布魯克林貝克漢（右）對妻子妮可拉佩茲（左）死心塌地，都不會違背她的意思。（圖／摘自IG@brooklynpeltzbeckham）

▲昔日英國「足球金童」大衛貝克漢，面對長子布魯克林為了妻子與家人切割的難堪處境，還是打起精神布置聖誕樹，表現出仍然開心過節的模樣。（圖／摘自 IG@davidbeckham）

本該闔家團圓的聖誕假期，昔日英國「足球金童」大衛貝克漢與妻子「高貴辣妹」維多莉亞卻被大兒子布魯克林在社群平台上封鎖，除了他們之外，其他小孩也一併被布魯克林阻擋，澈底分裂，舉世譁然。布魯克林似乎鐵了心要跟原生家庭切割，聖誕節還是發布與妻子妮可拉佩茲手牽手的圖片，表明與妻子同一邊，完全不要家人。布魯克林這麼極端的作法，讓網友們都不以為然，留言要他仔細想清楚，沒有爸媽一路把他寵到大，他哪來今天擁有的一切？可是布魯克林就是任性慣了，旁人越罵他越我行我素。之前他的弟弟克魯茲公開揭露是他在社群網站上封鎖爸媽，而導火線只是因為維多莉亞在他做菜的影片下按讚，網友留言要他回去跟爸媽和好，他就故意反其道而行，乾脆六親不認。在克魯茲指他封鎖爸媽的發文之後，布魯克林的反擊是發布圖文，再引用女神卡卡在名曲〈Telephone〉中的歌詞：「Sorry, I cannot hear you. I’m kinda busy（抱歉，你講什麼我聽不到，我有點忙）」，表明家人再怎麼指責、外人再怎麼勸說，他都不在乎，也不會理會。到底布魯克林為何如此絕情？英國媒體報導大衛和維多莉亞都已經感到心碎，維多莉亞也快要放棄把兒子的心挽回來，問題被認為還是出在最經典的「婆媳關係」上。由於布魯克林的妻子妮可拉佩茲，出身自美國億萬富豪家庭，爸爸比貝克漢一家有錢好幾倍，從小嬌生慣養，大小姐脾氣是少不了的，碰到曾經是當紅女團成員、長期是高知名公眾人物的維多莉亞，兩人互不相讓，一度造成大衛不得不介入，要維多莉亞想辦法與妮可拉和解，否則就可能永遠失去布魯克林，兩人也曾度過一段和平共處的時光。只是這種和平僅是表面上，內部的衝突與隔閡無法彌補，導致和平了一陣子之後，布魯克林再度為了妮可拉與家人唱反調，還越鬧越嚴重，乾脆主動切割家人，完全靠向妮可拉和她爸爸這邊。大衛很清楚兒子的舉動背後代表什麼意義，和其他家人努力開心過自己的聖誕節，也沒指望布魯克林能夠表示點什麼，往後家人之間恐怕也要這樣各過各的、形同陌路了。